Paliva v Česku zrychlila zdražování, cena nafty za týden vzrostla o 89 haléřů

Pohonné hmoty zdražují druhý týden po sobě, v předchozím týdnu se průměrná cena zvýšila u benzinu o 16 haléřů a nafty o 21 haléřů. Předtím s drobnými výkyvy zhruba od konce ledna paliva zlevňovala. Natural 95 je tak nyní v celorepublikovém průměru o téměř 3,50 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu motoristé platí o zhruba 3,40 koruny méně.

„Tuzemské čerpací stanice promítají do svých cen masivní výkyv v ceně ropy, k němuž došlo v důsledku propuknutí izraelsko-íránské války, do níž se zapojily také Spojené státy. S poklesem napětí na Blízkém východě, k němuž došlo tento týden, však ropa dramaticky zlevňuje. To by se mělo už v nadcházejícím týdnu promítnout do cen pohonných hmot v ČR,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Nejlevnější pohonné hmoty nyní řidiči natankují v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 33,87 koruny a nafty za 32,58 Kč. Nejvíc si dlouhodobě účtují čerpací stanice v Praze. Natural 95 stál ve středu v hlavním městě průměrně 35,71 Kč/l, nafta 34,77 Kč/l.