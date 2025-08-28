Čerpací stanice zlevňují. Benzin i nafta stojí nejméně od poloviny června

V meziročním srovnání je benzin v současnosti zhruba o 3,40 koruny levnější. Za naftu motoristé platili koncem loňského srpna o tři koruny víc než nyní.
Důvodem dalšího poklesu cen paliv jsou podle analytika Purple Trading Petra Lajska zejména nižší ceny ropy, které jsou na nejnižší úrovni od začátku června. Pozitivním faktorem je podle Lajska také velmi silná koruna, která zlevňuje dovoz ropy a pohonných hmot do ČR.
Dalšího výraznějšího poklesu cen pohonných hmot se ale tuzemští motoristé podle analytiků nejspíš nedočkají. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka je zlevňování u konce. Upozorňuje přitom na rostoucí marže obchodníků, které jsou u benzinu nejvyšší od loňského jara. Připomněl také růst velkoobchodních cen na burze v Rotterdamu.
„Na přelomu měsíce dojde k mírnému nárůstu cen, a to do 20 haléřů na litr, přičemž mírně vyšší růst očekávám u benzinu,“ uvedl Tyleček. Lajsek ještě během posledního srpnového týdne očekává pokles cen nafty i benzinu o nižší desítky haléřů na litr. Následně však také předpokládá postupný útlum zlevňování. Šéf společnosti Malcom Finance Jaroslav Ton pak v příštích dnech předpokládá stabilní ceny paliv.
Ceny paliv v Česku stále patří v Evropě k těm levnějším. „Nafta je podle nejnovějších dat Evropské komise v Česku třetí nejlevnější v EU – levněji ji natankují už jen řidiči v Bulharsku a na Maltě. Nejvyšší ceny nafty evidují naopak v Dánsku, Irsku a Belgii,“ uvedl Tyleček.
Česko podle něj zůstává mezi levnými zeměmi také z pohledu cen benzinu, u něhož zaujímá šestou příčku mezi zeměmi EU. „Na opačném konci žebříčku jsou Dánsko, Nizozemsko a Řecko. Mezi našimi sousedy tankují nejlevněji Poláci, kde jsou ceny nafty srovnatelné a ceny benzinu jsou tam čtvrté nejnižší ve srovnání s dalšími zeměmi EU,“ dodal.
Nejlevnější paliva v ČR natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 33,33 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 32,48 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,68 koruny. Nafta se tam tankuje za 33,81 koruny za litr.
Nejlevnější benzin v současnosti tankují řidiči v Karlovarském kraji, kde je litr naturalu v průměru za 33,12 koruny. Nafta je nejlevnější v Ústeckém kraji, pumpy tam prodávají litr dieselu průměrně za 31,56 Kč.
Naopak nejdražší benzin, v průměru za 34,36 koruny, tankují motoristé v Olomouckém kraji. Nafta vychází nejdráž v Praze, za litr paliva dají majitelé aut se vznětovým motorem v metropoli průměrně 33,37 Kč.
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|ČR
|33,79
|32,38
|Praha
|34,23
|33,37
|Středočeský
|33,95
|32,34
|Jihočeský
|33,18
|31,81
|Plzeňský
|33,52
|32,37
|Karlovarský
|33,12
|31,68
|Ústecký
|33,14
|31,56
|Liberecký
|33,77
|32,19
|Královéhradecký
|33,75
|32,11
|Pardubický
|33,95
|32,36
|Vysočina
|34,1
|32,77
|Jihomoravský
|34,17
|32,75
|Olomoucký
|34,36
|33,08
|Zlínský
|33,84
|32,48
|Moravskoslezský
|33,92
|32,46
|Zdroj: CCS