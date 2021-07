Benzín pokořil hranici 33 korun a dál roste. Česko má přitom oproti jiným zemím výhodu

PRAHA Ceny na totemech čerpacích stanic strmě rostou a zdražení v řádu desítek haléřů bude minimálně v nejbližším jednom až dvou týdnech pokračovat. Natural 95 stojí nejvíc za poslední dva roky a tankování pohonných hmot se řidičům prodraží i v dalších dnech.

Litr Naturalu 95 poprvé za poslední dva roky překročil ve své průměrné ceně hranici 33 korun, nafta dosáhla bez jednoho haléře k 31korunovému průměru za celé Česko. Diesel, který je už tedy o víc než dvě koruny na litru levnější než nejprodávanější druh benzinu, stál naposled 31 korun loni v únoru.



Česko má přitom výhodu, jež tlumí veškeré nárůsty cen paliv na evropské burze – koncentrace čerpacích stanic, a tedy i síla konkurence je jedna z nejvyšších v Evropě. A pomáhá i kurz koruny. Benzin a nafta se na burzách obchodují v dolarech, takže v případě posilování koruny jsou velkoobchodní ceny v Česku nižší.

Na rostoucí výdaje tankujících řidičů u tuzemských pump má ale zásadní vliv především vytrvalé zdražování ropy Brent, jejíž cena se po prvotním covidovém šoku postupně a s občasnými výkyvy zvyšuje od loňského dubna. Přitom celou tu dobu ceny černého zlata „držela na uzdě“ dohoda ropných šejků a obecně všech členských zemí ropného kartelu OPEC a Ruska ohledně limitu navyšování těžby.

To bránilo většímu růstu produkce, a tedy i znatelnějšímu zlevnění. Jenže ropní vládci se začátkem tohoto týdne rozhádali, dosavadní dohody padly a pro ropu nastávají nejisté časy. V krajním případě by to ještě během léta mohlo vyšponovat ceny u pump oproti dnešku údajně až o čtyři koruny.

Zatímco Saúdská Arábie, Irák, Kuvajt, Libye a další vlivní členové OPEC plus Rusko chtějí těžbu dál omezovat, a držet tedy vyšší hladinu cen, zástupci Spojených arabských emirátů si postavili hlavu, už nechtějí těžbu tolik škrtit a trvají na rozšíření produkce.

To by naopak táhlo světové ceny spíš dolů. Spojené arabské emiráty však mají v rámci kartelu menší vyjednávací pozici (jejich 3,2 milionu prodaných barelů denně je zhruba desetina produkce všech zemí OPEC), těží výrazně méně než Saúdové, kteří se obávají, že když přistoupí na rozšíření těžby u svého menšího partnera, budou se chtít přidat i někteří další členové.

Hned během pondělka vyskočila cena ropy kvůli obavám obchodníků na více než 77 dolarů za barel, což je nejvíc od října 2018, následně se burziáni uklidnili a cena dočasně mírně klesla. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy však hrozí, že kartel OPEC a jeho spojenci nenavýší od srpna těžbu ani částečně, jak se původně plánovalo.

Bude ještě o čtyři koruny dráž?

A to by znamenalo jediné – zdražení ropy a následně benzinu ještě nad současnou úroveň. „Už nyní je totiž situace na trhu s ropou napjatá, nabídka nestačí držet krok s poptávkou. Nelze tudíž vyloučit, že ještě v létě překročí ropa Brent cenovou úroveň 90 dolarů za barel. Pohonné hmoty v České republice by v takovém případně rapidně zdražily o další zhruba čtyři koruny na litr,“ tvrdí Kovanda.

Jisté je, že krach jednání zmátl všechny ekonomy, analytiky, obchodníky a prodejce ropy. „OPEC vnesl zmatek do cenových predikcí. Někteří členové kartelu si možná nastaví vlastní cenovou a těžební politiku, to by vyostřilo jejich vzájemný konkurenční boj a vedlo na druhé straně spíš ke snížení cen,“ popisuje situaci na trhu s ropou ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak, který dlouhodobě sleduje vývoj cen komodit ve světě.

Po světě se vytěží a prodá každý den kolem 98 milionů barelů ropy, z toho 30 milionů připadá na Saúdskou Arábii, Irák a další země OPEC, zhruba 11 milionů barelů se vytěží v USA a 10 milionů v Rusku. „OPEC zajišťuje zhruba 30 procent světových dodávek ropy, a jako takový má tedy velkou sílu a vliv. Dokázal by během pár měsíců zaplavit trhy novou ropou, což by bylo díky zlevnění suroviny výhodou pro motoristy, ale nevýhodou pro země, které jsou na prodeji ropy, a tedy i co nejvyšší ceně ekonomicky závislé,“ dodává Tomčiak.

Z pohledu historie by neznamenala cena ropy na úrovni 80 ani 90 dolarů extrém. Historicky nejdražší byla ropa v červnu 2008, kdy barel značky Brent stál 140 dolarů. Dávno pryč jsou ceny kolem tří až čtyř dolarů za barel z počátku sedmdesátých let minulého století, ale pro motoristy příznivá cena byla i loni v květnu, kdy vlivem covidového propadu průmyslu a cestování zlevnila ropa ze 66 až ke 26 dolarům.

Průměr je jen číslo

Tomčiak nyní počítá s tím, že v nejbližší době ropa každopádně podraží, a to až k 80 dolarům za barel. To bude v praxi znamenat zvýšení cen benzinu a nafty u českých pump v následujících dvou týdnech o 40 až 50 haléřů za litr. V průměru.

Jenže průměr ceny za celé Česko příliš nevypovídá o tankování v jednotlivých regionech. Ceny se liší mezi městy, kraji, dálnicemi či okreskami, a to někdy o několik korun. Aktuální rozpětí se pohybuje od 31,5 po 36,5 koruny za litr benzinu a od 28,9 po 34,9 za litr nafty. Vyšší ceny jsou tradičně ve velkých městech oproti regionům, nejdráž bývá na dálnici D1.