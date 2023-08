Až v roce 2025 podnik Benzina, či přesněji to, co z něj zbylo, oslaví 67. narozeniny, nebude v Česku jediná čerpací stanice s tímto názvem. Místo nich budou všude pumpy Orlen.

Majitel, kterým je od roku 2005 polský petrochemický koncern PKN Orlen už „přebarvil“ do své domácí polské značky zatím padesátku z nynějších 436 stanic a nasadil nyní zrychlené tempo: do konce letoška chce přemalovat značku a logo zhruba na 300 benzinkách a poslední Benziny zmizí ze světa do konce příštího roku.