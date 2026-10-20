V Německu jsou povinné odvody založeny na pěti pilířích. Kromě klasického důchodového pojištění mezi ně patří i Pflegeversicherung, pojištění dlouhodobé péče. Nyní se projednává návrh, podle něhož by se od ledna platby na toto pojištění zvýšily. Ne ale všem. Pouze lidem, kteří nemají děti.
Pojištění dlouhodobé péče je u bezdětných vyšší
Pflegeversicherung není v Německu žádnou novinkou, uzákoněné je od roku 1995. A od roku 2005 je u něj stanovena rozdílná sazba pro rodiče a pro ty, kterým je víc než 23 let a jsou bezdětní. Zatímco rodiče odvádějí 3,6 procenta svého příjmu, bezdětní platí 4,2 procenta. Doslova vzato neplatí celou takto vypočítanou částku, na platbě se totiž podílí i zaměstnavatel, a to 1,8 procenta ze započitatelného příjmu.
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Návrh, který 30. září 2026 schválila spolková vláda a který nyní musí projít legislativním procesem, než se stane závazným, nezavádí tedy rozdíl mezi bezdětnými a rodiči. Ten už v Německu u sociálního pojištění dávno je. Současný návrh má tento rozdíl pouze prohloubit. Od ledna 2027 by se sazba měla u bezdětných zvýšit na 4,5 procenta, zatímco u rodičů by zůstala stejná. 1,8 procenta pro zaměstnavatele by zůstalo beze změny.
|Kategorie
|Rok
|Celkové pojistné
|Platí zaměstnanec
|Platí zaměstnavatel
|Rodič
|2026
|3,60 %
|1,80 %
|1,80 %
|Rodič
|2027 (návrh)
|3,60 %
|1,80 %
|1,80 %
|Bezdětný
|2026
|4,20 %
|2,40 %
|1,80 %
|Bezdětný
|2027 (návrh)
|4,50 %
|2,70 %
|1,80 %
Pozn.: Údaje k roku 2027 se vztahují k návrhu reformy, která v tuto chvíli není schválena.
Pro bezdětné by tedy šlo o zvýšení o tři desetiny procenta. Pokud se stihne návrh schválit ještě letos, nová výše plateb vstoupí v účinnost v lednu 2027.
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Sociální pojištění v Česku
Český sociální systém funguje jinak. Co se týče povinných odvodů, platí Češi důchodové pojištění, nemocenské pojištění (pro některé skupiny lidí včetně OSVČ je dobrovolné) a dále příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (zaměstnavatelé a podnikatelé).
Přímý ekvivalent německého Pflegeversicherung v Česku není, dlouhodobá péče je hrazena pomocí příspěvků na péči, tj. z peněz státního rozpočtu, do něhož plynou odvody z daní.
Výše sociálního pojištění se v Česku odvozuje zejména od výše příjmů. Rozdíl mezi bezdětnými lidmi a rodiči se do výpočtu nezahrnuje. Na druhé straně rodiče (resp. jeden z nich) si mohou slevu na dítě uplatnit v daních.
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Mají bezdětní platit víc? Debata v Česku
O tom, zda mají lidé bez dětí přispívat do systému víc, se vážná debata vedla v letech 2016 a 2017 za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navrhovala odstupňovat výši odvodů podle počtu vychovaných dětí. U rodičů se čtyřmi a více dětmi by odvody byly nulové. Bezdětní by naopak platili o procentní bod více než rodiče jednoho dítěte.
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Návrh měl podporu lidovců, proti se postavilo hnutí ANO, které bylo také součástí tehdejší vládní koalice. „Nevidím důvod, proč by se měli handicapovat lidé, kteří nemají děti. A nápady, že by lidé, kteří mají zase víc než čtyři děti, vůbec neplatili sociální odvody, se mi taky nelíbí,“ uvedl tehdy Andrej Babiš jako ministr financí.
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Ministerstvo práce návrh přepracovalo tak, že místo „handicapu“ pro bezdětné přinášel úlevy pro rodiče. Vláda ho nakonec v létě 2017 schválila. Týž rok na podzim se ale konaly sněmovní volby, v nichž drtivě zvítězilo hnutí ANO. Debaty o zvýhodnění rodičů v platbách sociálního pojištění poté utichly.