V Pardubicích v pátek postihl budovy zbrojařské společnosti LPP Holding požár, který způsobil výrobci dronů pro Ukrajinu škody zřejmě za stovky milionů korun. Podle policie byl založený úmyslně a kriminalisté událost vyšetřují pro podezření z teroristického útoku. Premiér Andrej Babiš po pátečním jednání Bezpečnostní rady státu vyzval firmy vyrábějící vojenský materiál k zabezpečení areálů.
Kolínský výrobce dronů U&C UAS kvůli páteční události zpřísnil bezpečnostní opatření. „V souvislosti s páteční událostí jsme nějaká opatření přijali. Jsme v kontaktu s Policií České republiky i městskou policií, zareagovali jsme v zásadě okamžitě,“ uvedl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant.
Společnost, která zaměstnává zhruba 120 lidí, vyrábí drony převážně pro Ukrajinu. Jde o bezpilotní systémy pro průzkum, sledování, korekci palby a cílené údery.
Posílení bezpečnostních opatření v reakci na páteční požár už dříve potvrdil středočeský výrobce letadel Aero Vodochody. Firma mimo jiné posílila monitoring vzdušného prostoru nad areálem a přilehlým okolím. Kroky koordinuje s bezpečnostními složkami státu.
Aero Vodochody se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenských letounů a civilní letecké techniky. Je největším leteckým výrobcem v Česku.
Také brněnská firma Bagira Systems, která vyrábí výcvikové a simulační systémy pro armády, podle jednatele Martina Jandla opatření posílí.
Podle mluvčí přerovské společnosti Meopta Jany Kafkové zareagovala společnost na žhářský útok rychlým posílením bezpečnosti. „Navýšili jsme personální kapacity a intenzitu prohlídek, obhlídek budov. Ruku v ruce s tím řešíme také vyšší stupeň zabezpečení, jako jsou kamery a podobné věci. Ty už v objektu jsou, ale právě zvažujeme, jestli není potřeba jejich navýšení,“ uvedla Kafková
Podle Kafkové zároveň společnost Meopta nevnímá, že by se stát o situaci nestaral. „Od státu potřebujeme, abychom dostávali včas informace, abychom věděli, co se děje a abychom byli připraveni. V tuto chvíli máme ochranu tak, jak odpovídala současné situaci, kdy Česká republika byla bezpečný stát a my jsme měli ochranu budov a majetku nastavenou podle toho, co požaduje legislativa a toho, co jsme považovali za vhodné my jako firma,“ dodala mluvčí.
Opatření máme nebo nekomentujeme
Česká zbrojovka z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku má podle mluvčího podniku Jakuba Sondela zavedeny robustní bezpečnostní mechanismy, které nechce blíže komentovat.
Firma První brněnská strojírna (PBS), která na Žďársku vyrábí mimo jiné motory pro bezpilotní prostředky, lehké letouny a vrtulníky, událost podle ředitelky marketingu Moniky Hrubalové reflektuje, ale svůj výrobní areál sofistikovaně zabezpečila již dříve.
Mluvčí zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) Andrej Čírtek sdělil, že CSG nechce opatření z bezpečnostních důvodů komentovat. Pardubická Explosia, která patří státu a vyrábí trhaviny a střeliviny, se k dotazu na bezpečnostní opatření odmítla vyjádřit.
Brněnský výrobce leteckých simulátorů VR Group, patřící pod státní podnik LOM Praha, považuje svá dosavadní opatření za dostatečná.
Brněnská VR Group, která je dceřinou společností státního podniku LOM Praha, bezpečnost zatím neposiluje. „Aktuální situaci vnímáme, ale naše standardní bezpečnostní opatření považujeme za odpovídající,“ sdělil ČTK předseda představenstva firmy Vít Ryška.