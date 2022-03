„Dostáváme se do stagflační situace, ne nepodobné té z let 1973–74 po prvním ropném šoku, do situace zpomalení ekonomického růstu, a v některých částech ekonomiky dokonce do recese – a přitom zde existují silné inflační tlaky,“ sdělil webu Lidovky.cz prezident Hospodářské komory ČR a bývalý vicepremiér a ministr polistopadových vlád Vladimír Dlouhý.