Bidenova facka Trumpovi může bolet i Brusel

Trump, který se do Bílého domu opět nastěhuje 20. ledna, se bude snažit Bidenův verdikt zvrátit, protože hodlá zvýšit vývoz amerického zkapalněného zemního plynu (LNG) a částečně i ropy. Jenže realita je taková, že kvůli soudním sporům to nebude mít vůbec jednoduché.

Očekávané právní a politické bitvy kolem těžby a vývozu LNG tedy negativně ovlivní nejen rychlé splnění Trumpových předvolebních slibů a jeho snahy o zlepšení postavení tohoto sektoru v USA, ale i zabezpečení dodávek zemního plynu do Evropské unie.

Velká část evropské sedmadvacítky se totiž po odříznutí od ruských zdrojů energie výrazně spoléhá na LNG z USA, ale tento Bidenův tah může zvýšit cenu a snížit kapacity dodávek. V roce 2024 více než 55 procent veškerého vývozu amerického LNG skončilo v přístavech EU, v prosinci tento podíl dosáhl až 69 procent.

Bidenovy kroky se týkají více než 2,5 milionu kilometrů čtverečních v Atlantiku, v Tichém oceánu, na východě Mexického zálivu i v severním Beringově moři, což odpovídá zhruba pětině pobřeží USA. Zablokování možnosti otevřít v těchto oblastech další těžařské projekty nemá stanovený žádný konec platnosti, uvedl Bílý dům.

Trump je velmi odhodlán zrušit Bidenovo rozhodnutí a slíbil i rychlé posouzení podání žádostí o povolení nových projektů ze strany těžařů, proto prý plánuje hned první den v úřadě vydat vyhlášky týkajících se problematiky zemního plynu a ropy, ale jak uvádí agentura Reuters, detaily tohoto rozhodnutí nejsou ještě definitivně vydiskutovány.

Trumpovi poradci a zástupci sektoru LNG (například šéf organizace LNG Allies Fred Hutchison) údajně navrhují nezaútočit frontálně na soudy, ale v prvním kole postupně zpochybňovat klíčová tvrzení loňské zprávy ministerstva energetiky (DOE) o dopadech těžby břidlicového plynu a tyto argumenty veřejně obhajovat.

Budoucímu prezidentovi jeho spolupracovníci radí, aby byl raději trpělivý, protože hrozí, že když nové žádosti podají příliš brzy bez zmíněných argumentů, většina z nich bude soudy zřejmě odmítnuta. Navíc nový nájemník Bílého domu nemůže některé zákazy svého předchůdce v úřadu jednoduše zrušit, protože v této záležitosti existuje soudní verdikt z roku 2019, což pro americké prezidenty představuje precedent.

Celá kauza kolem LNG začala začátkem roku 2024, kdy Bidenova administrativa prozatímně pozastavila vydání nových exportních povolení na zemní plyn, protože chtěla nejdříve prozkoumat příslušné ekonomické, ekologické a národně-bezpečnostní dopady. Zatímco ekologičtí aktivisté a neziskovky tento krok uvítali, byznys a Donald Trump jej kritizovali proto, že podle jejich názoru na to doplatí americká energetika a spojenci USA, mezi nimi například Evropská unie.

O půl roku později, v červenci 2024 federální soudce v Louisianě pozastavil Bidenův zákaz poté, co ho 16 států napadlo s argumentem o škodlivých hospodářských dopadech. V reakci na to ministerstvo energetiky přestalo povolení vydávat a nadále pokračovalo v průzkumu dopadů. Studie byla dokončena a zveřejněna na konci loňského roku a tvrdila, že zvýšení exportu LNG může nejen zvýšit vypouštění skleníkových plynů a růst cen zemního plynu, ale i brzdit rozvoj výstavby obnovitelných zdrojů energie. Zpráva také varovala, že zvýšení vývozu LNG by bylo výhodné pro Čínu, což není v souladu s geopolitickými bezpečnostními zájmy USA.

Spojené státy se staly největším vývozcem LNG v roce 2023, protože těžební firmy pomocí hydraulického frakování v hloubkových vrtech produkovaly významné množství zemního plynu. Tuto metodu tvrdě kritizují ekologové kvůli kontaminaci podzemních vod, nepříznivému ovlivnění kvality ovzduší, možnému úniku plynů, migraci použitých chemikálií k povrchu a zdravotním dopadům těchto faktorů včetně rakovinových účinků.

Země s největší vývozní kapacitou LNG (v milionech tun, 1 tuna LNG se rovná zhruba 1400 m3 zemního plynu) USA 93 Austrálie 84 Katar 77 Rusko 32 Malajsie 32 Alžírsko 25 Nigérie 22 Indonésie 19 Egypt 12 Trinidad a Tobago 12

Zdroj: Global Energy Monitor, údaje jsou za tři čtvrtletí roku 2024.

Donald Trump 20. prosince 2024 vzkázal politikům Evropské unie, aby jejich státy „dorovnaly obrovský přebytek exportu do USA tím, že budou kupovat velké množství ropy a plynu ze Spojených států, jinak zavedu cla na všechno“. Budoucí americký prezident svoji celní hrozbu vůči EU konkretizoval v rozmezí 10 až 20 procent. Jenže po Bidenově tahu už Trump nemůže tak silně vyhrožovat Bruselu, protože nebude schopen vývoz plynu hned tak zvýšit.

Evropská unie se bude zase muset podívat po jiných zdrojích, protože ruské LNG hodlá dovážet až do konce roku 2027. (Co se týká vývozu ropy z USA, Trump se o tom zmínil snad jen ze zvyku, protože podle odhadu expertů USA letos mohou zvýšit těžbu jen o 280 tisíc barelů denně, což nepředstavuje objem, který by výrazně snížil obchodní deficit USA vůči EU.)

Takže v uplynulých dnech se začínají rýsovat kontury dvou faktorů, které mohou zvýšit cenu zemního plynu ve světě. Evropské unii, jako největšímu odběrateli amerického LNG, nebude svědčit, když se cena drahého zkapalněného plynu z USA, kterým nahradila levnější ruskou surovinu proudící po plynovodech, ať už šlo o (dnes už zničený) systém Nord Stream pod Baltem či o trubky vedoucí z Ruska přes Ukrajinu, bude dále zvyšovat.