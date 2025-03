Nabídneme kvalitní potraviny za nejnižší ceny. Biedronka posiluje na Slovensku

Biedronka spadající pod mateřskou skupinu Jerónimo Martins plánuje postupně rozšiřovat svou přítomnost i v dalších regionech Slovenska. V blízké budoucnosti bude následovat otevření prodejen ve Zvolenu, Považské Bystrici, Nových Zámcích a Senici. Celkově už nyní celá společnost zaměstnává téměř 300 lidí včetně pracovníků prodejen, centrály v Bratislavě a vlastního distribučního centra.

„Od začátku jsme se zaměřili i na spolupráci se slovenskými dodavateli, se kterými jsme vytvořili několik privátních značek,“ řekl jednatel Jerónimo Martins Slovensko Maciej Lukowski.

V Česku Biedronka zatím prodejny nemá. „Předpokládáme, že pokud by se řetězec rozhodl vstoupit i do Česka, tak budou expandovat do menších měst a retailových projektů s menší spádovou oblastí,“ domnívá se Tomáš Krejcar ze společnosti CZ Retail Advisors, která se zabývá pronájmy.

Největší maloobchodní sítí s potravinami na Slovensku z hlediska tržeb byl předloni německý diskontní řetězec Lidl. Jeho sesterská síť Kaufland skončila v tomto žebříčku na druhém místě, třetí pak byl řetězec Tesco. Nákupy potravin mají spolu s náklady na energie dohromady největší podíl na výdajích slovenských domácností.

V Polsku je Biedronka největší diskontní řetězec s potravinami, který v roce 2025 oslaví 30 let od svého vzniku. S více než 3 270 prodejnami a více než 81 tisíc zaměstnanci se stala největším zaměstnavatelem v zemi a druhou největší společností v Polsku podle tržeb.

Skupina v Polsku také provozuje síť Hebe specializující se na výrobky pro zdraví a krásu. Hebe působí jak v Česku, tak nedávno expandovala i na Slovensko.