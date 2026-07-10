Průměrná cena benzinu v USA podle asociace AAA ve čtvrtek činila 3,85 dolaru za galon, tedy zhruba 81 korun. V Pensylvánii byla ještě vyšší, galon tam vyšel na 3,99 dolaru, v přepočtu asi 84 korun. Palivo na čerpacích stanicích Freedom Fuel je tak oproti americkému průměru výrazně levnější, což experty zaráží, píše CNN.
Drahé pohonné hmoty jsou pro Trumpovu administrativu citlivým tématem od začátku války s Íránem. Není proto divu, že levný benzin u čerpací stanice Freedom Fuel prezidenta zaujal. „Tento prodejce jde příkladem a ostatní by ho měli následovat,“ napsal Trump minulý týden na své síti Truth Social.
Firma od nás dotace nemá, slibuje Bílý dům
Trump takto reagoval na otevření sítě 25 čerpacích stanic Freedom Fuel, které stojí hlavně v okolí Filadelfie a v jižní části New Jersey. „Ceny benzinu u pump klesají, ale ne tak rychle, jak by měly,“ dodal americký prezident.
Kolem firmy však podle CNN panují nejasnosti. Stanice zastřešuje společnost Freedom Fuel Network, která byla v Delaware zaregistrována teprve 23. června. Z dokumentu ale není patrné, komu firma patří.
Bílý dům tvrdí, že jde o soukromou společnost, která nedostává žádnou vládní podporu ani dotace. Podle mluvčího Trumpovy administrativy firma pouze snížila vlastní marži, aby řidičům nabídla levnější palivo.
Podle odborníků je ale takto nízká cena dlouhodobě neudržitelná. Většinu amerických čerpacích stanic totiž neprovozují velké ropné firmy, jejichž loga bývají na stojanech, ale menší podnikatelé s nízkými maržemi. Ti často vydělávají hlavně na tom, co zákazníci koupí uvnitř, tedy na občerstvení, nápojích nebo dalším zboží.
„Za takovou cenu se podle mě nedá dlouhodobě prodávat bez ztráty,“ řekl CNN Jeff Lenard z asociace, která zastupuje čerpadláře zajišťující asi 80 procent prodejů pohonných hmot v USA.
Američtí motoristé jsou z cen nadšení
Řidiči, kteří ve středu večer přijížděli k jedné ze stanic v pensylvánském Bristolu, ale podobné otázky příliš neřešili. Většina z nich podle CNN ani nevěděla, že si sítě všiml Bílý dům. Hlavní pro ně bylo, že natankují levněji.
Například James Lymer se o levném benzinu dozvěděl ze sociálních sítí a k pumpě přijel cíleně. Do svého SUV Toyota 4Runner natankoval téměř 16 galonů za 55 dolarů, tedy asi 1 155 korun, a ušetřil oproti jiné čerpací stanici zhruba osm dolarů. „Jsem nadšený. Jsem v důchodu a každá úspora pomáhá,“ řekl.
Zatímco američtí řidiči levnější benzin většinově vítají, konkurence to vnímá jinak. Muhammad Irfan, majitel čerpací stanice Red Lion Fuel, prodával ve středu galon benzinu za 3,60 dolaru, tedy zhruba 76 korun. Od otevření Freedom Fuel podle svých slov prodá denně asi o 500 galonů méně než dřív.
Irfan pro CNN řekl, že se ceny snaží držet nízko dlouhodobě, s Freedom Fuel ale soupeřit nedokáže. „Nemůžeme jim konkurovat. Sotva jsme na nule, když zaplatíme třeba poplatky za karty. Na 3,47 dolaru jít nemůžu, pokud nechci prodělávat,“ uzavřel.