Záhadné pumpy v USA prodávají podezřele levný benzin. A Trump jásá

Autor:
  16:52
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zákaznice u čerpací stanice Freedom Fuel ve městě Dresher v Pennsylvánii (8....

Zákaznice u čerpací stanice Freedom Fuel ve městě Dresher v Pennsylvánii (8. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Čerpací stanice Freedom Fuel ve městě Dresher v Pennsylvánii (8. července 2026)
Čerpací stanice Freedom Fuel ve městě Dresher v Pennsylvánii (8. července 2026)
Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026)
Čerpací stanice v texaské Pasadeně (17. března 2026)
12 fotografií
Ve Spojených státech se objevila nová síť čerpacích stanic Freedom Fuel, která zaujala i prezidenta Donalda Trumpa. Oproti konkurenci totiž nabízí pohonné hmoty výrazně levněji. Galon benzinu (asi 3,78 litru) vyjde řidiče na 3,479 dolaru, tedy zhruba 73 korun. Podle expertů ale není jasné, kdo za firmou stojí ani jak dlouho může tak nízké ceny udržet.

Průměrná cena benzinu v USA podle asociace AAA ve čtvrtek činila 3,85 dolaru za galon, tedy zhruba 81 korun. V Pensylvánii byla ještě vyšší, galon tam vyšel na 3,99 dolaru, v přepočtu asi 84 korun. Palivo na čerpacích stanicích Freedom Fuel je tak oproti americkému průměru výrazně levnější, což experty zaráží, píše CNN.

Drahé pohonné hmoty jsou pro Trumpovu administrativu citlivým tématem od začátku války s Íránem. Není proto divu, že levný benzin u čerpací stanice Freedom Fuel prezidenta zaujal. „Tento prodejce jde příkladem a ostatní by ho měli následovat,“ napsal Trump minulý týden na své síti Truth Social.

Firma od nás dotace nemá, slibuje Bílý dům

Trump takto reagoval na otevření sítě 25 čerpacích stanic Freedom Fuel, které stojí hlavně v okolí Filadelfie a v jižní části New Jersey. „Ceny benzinu u pump klesají, ale ne tak rychle, jak by měly,“ dodal americký prezident.

Kolem firmy však podle CNN panují nejasnosti. Stanice zastřešuje společnost Freedom Fuel Network, která byla v Delaware zaregistrována teprve 23. června. Z dokumentu ale není patrné, komu firma patří.

Bílý dům tvrdí, že jde o soukromou společnost, která nedostává žádnou vládní podporu ani dotace. Podle mluvčího Trumpovy administrativy firma pouze snížila vlastní marži, aby řidičům nabídla levnější palivo.

Podle odborníků je ale takto nízká cena dlouhodobě neudržitelná. Většinu amerických čerpacích stanic totiž neprovozují velké ropné firmy, jejichž loga bývají na stojanech, ale menší podnikatelé s nízkými maržemi. Ti často vydělávají hlavně na tom, co zákazníci koupí uvnitř, tedy na občerstvení, nápojích nebo dalším zboží.

„Za takovou cenu se podle mě nedá dlouhodobě prodávat bez ztráty,“ řekl CNN Jeff Lenard z asociace, která zastupuje čerpadláře zajišťující asi 80 procent prodejů pohonných hmot v USA.

Američtí motoristé jsou z cen nadšení

Řidiči, kteří ve středu večer přijížděli k jedné ze stanic v pensylvánském Bristolu, ale podobné otázky příliš neřešili. Většina z nich podle CNN ani nevěděla, že si sítě všiml Bílý dům. Hlavní pro ně bylo, že natankují levněji.

Například James Lymer se o levném benzinu dozvěděl ze sociálních sítí a k pumpě přijel cíleně. Do svého SUV Toyota 4Runner natankoval téměř 16 galonů za 55 dolarů, tedy asi 1 155 korun, a ušetřil oproti jiné čerpací stanici zhruba osm dolarů. „Jsem nadšený. Jsem v důchodu a každá úspora pomáhá,“ řekl.

Zatímco američtí řidiči levnější benzin většinově vítají, konkurence to vnímá jinak. Muhammad Irfan, majitel čerpací stanice Red Lion Fuel, prodával ve středu galon benzinu za 3,60 dolaru, tedy zhruba 76 korun. Od otevření Freedom Fuel podle svých slov prodá denně asi o 500 galonů méně než dřív.

Irfan pro CNN řekl, že se ceny snaží držet nízko dlouhodobě, s Freedom Fuel ale soupeřit nedokáže. „Nemůžeme jim konkurovat. Sotva jsme na nule, když zaplatíme třeba poplatky za karty. Na 3,47 dolaru jít nemůžu, pokud nechci prodělávat,“ uzavřel.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Just as I promised, Oil Prices are plummeting FAST, and Gas Prices at the pump are dropping too, but not as fast as they should be. As we approach America�s 250th Birthday, I am pleased to announce that a VERY smart Retailer, located throughout the Northeast, is stepping up, and wishing the People of Philadelphia a �Happy Birthday!� On July 3rd, the Freedom Fuel Network will be lowering gas prices at 25 �FREEDOM FUEL� Stations across the Greater Philadelphia Area. This Retailer is taking the lead, and others should follow. They are doing this because they love the U.S.A. We are proud to celebrate America�s 250th Birthday in the Great Commonwealth of Pennsylvania, the Birthplace of our very special, one-of-a-kind Declaration of Independence, and where I won BIG in the Presidential Election! America has never been stronger than it is now, and Gas Prices will soon be back to the Record Low Prices Americans enjoyed at the pump before our very successful �excursion� in Iran. Happy Birthday America! President DONALD J. TRUMP

1. července 2026 v 23:53, příspěvek archivován: 10. července 2026 v 15:07
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.