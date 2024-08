Biopaliva nejsou pro prasata. Škodí autům jen v určitých případech, říká odborník na emise spalovacích motorů

Až deset procent lihu v benzinu a sedm procent oleje (většinou z řepky) v naftě – biopaliva jsou dnes v rámci snahy o snižování emisí v dopravě součástí většiny pohonných hmot. Ale jak moc či málo škodí motorům? Odborníci už dávno upozorňují, že určité riziko mohou znamenat u vozů vyrobených zhruba do roku 2000 až 2005. Jejich řidiči by měli u pump vybírat spíš benzin a naftu s nižším podílem biosložky, byť jejich cena je o pár korun vyšší.

„Biopaliva jsou náchylnější na problémy, pokud kvalita paliva nebo jeho skladování není standardní, neodpovídá normám,“ říká mezinárodně uznávaný odborník na emise spalovacích motorů Michal Vojtíšek, vědec a profesor z pražské ČVUT a Technické univerzity v Liberci.

Lidovky.cz: Jak si s biopalivy, která dnes obsahují pohonné hmoty u většiny pump, poradí relativně nové dopravní prostředky?

Novější motory, tedy zhruba všechny z tohoto tisíciletí, by měly být připravené na nějaký podíl biosložky, to znamená u nás až 10 procent bionafty a do 10 procent etanolu. Ve Spojených státech je to 15 procent etanolu v benzinu; u nafty záleží, v jakém státu se tam nacházíte. Benzin je tam s etanolem většinou automaticky a nafta je v USA k dispozici od nulového podílu po 20 procent biosložky nebo až čistá biosložka.