Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Na začátku října bitcoin průběžně posiloval a v pondělí dokonce dosáhl historického maxima. Trumpovo ohlášení nových cel na čínský export ale v pátek kromě propadu většiny amerických akcií způsobilo i vlnu odprodeje kryptoměn.
Třeba bitcoin se v současnosti prodává za méně než 113 tisíc dolarů, což je oproti nedávno zdolané rekordní ceně 126 tisíc dolarů pokles o více než 12 procent. Náhlé ohlášení zvýšení celních sazeb vyvolalo obavy z eskalace obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou.
Celkem z trhu s kryptoměnami za jediný den zmizelo téměř 20 miliard dolarů, což je v tak krátké době historicky rekordní suma. Někteří analytici odhadují, že v dalších dnech by odliv mohl přesáhnout 30 miliard dolarů tím, jak účastníci trhu budou přehodnocovat rizika v souvislosti s napětím.
Největší ztráty utrpěl bitcoin s 5,34 miliardami dolarů a ethereum s 4,39 miliardami dolarů, následuje solana s dvěma miliardami dolarů a za ní další méně populární měny.
Trump oznámil, že od prvního listopadu Spojené státy zdvojnásobí cla na čínské zboží jako reakci na to, co popsal jako „agresivní obchodní postoj“ Číny, včetně nedávných vývozních omezení Pekingu na vzácné zeminy nezbytné pro výrobu technologií. Tento krok zahrnuje také nové kontroly vývozu softwaru ze strany USA, což dále prohlubuje patovou situaci.