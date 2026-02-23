Oslabení kryptoměn přišlo poté, co američtí představitelé v neděli oznámili, že obchodní dohody již sjednané s partnery zůstávají v platnosti, a to navzdory rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zrušil použití mimořádných pravomocí prezidenta Donalda Trumpa k uvalení cel.
O víkendu Trump na sociálních sítích dále uvedl, že zvýší globální 10procentní clo na 15 procent, což vyvolalo další ekonomické turbulence.
Vedle bitocinu oslabily i ostatní virtuální měny. Druhá největší kryptoměna ethereum klesla až o 5,2 procenta.
Kolem pondělní osmé ráno londýnského času se pak kryptoměny začaly vzpamatovávat a bitcoin se znovu obchodoval nad hranicí 65 tisíc dolarů, ethereum přibližně za 1 885 dolarů (v přepočtu přes 38 tisíc korun za jeden token).
Nepříjemné časy ale pro kryptoměny nekončí. „Kryptoměnový trh je i nadále křehký,“ sdělila agentuře Bloomberg Caroline Mauronová, spoluzakladatelka společnosti Orbit Markets. „Makroekonomická nejistota nyní tlačí na trh, od geopolitického napětí v Íránu po náhlé zvýšení cel v USA, a může vést k dalšímu testování této úrovně,“ dodala.
Faktor Trump vyprchal
Bitcoin už na začátku měsíce smazal i zbylé zisky, které posbíral od Trumpova znovuzvolení v listopadu 2024. Naděje spojené s jeho druhou administrativou, která je příznivější vůči kryptoměnám, posunuly bitcoin v říjnu loňského roku na rekordní cenu přes 126 tisíc dolarů (více než 2,5 milionu korun). Pak následoval masivní výprodej, který od té doby způsobuje propad digitálních aktiv.
Širší trh s kryptoměnami zaznamenal pokles hodnoty o více než dva biliony dolarů, přičemž trh s menšími tokeny byl zasažen obzvláště tvrdě, píše Bloomberg.
Například desítka amerických spotových bitcoinových fondů zaznamenala pátý týden v řadě čistý odliv kapitálu. Jde o nejdelší sérii výprodejů od února loňského roku. Investoři v tomto krátkém období stáhli 3,8 miliardy dolarů.
Podle údajů z CoinGecko ztratil kryptoměnový trh jen za posledních 24 hodin další 100 miliard dolarů své hodnoty.