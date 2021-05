Bitcoin se po výrazném propadu stabilizoval kolem 40 tisíc dolarů, podpořil ho i Musk

LONDÝN Cena bitcoinu se po brutálním středečním propadu stabilizovala a po většinu dnešního obchodování se pohybovala kolem 40 tisíc USD. Nejznámější kryptoměnu světa podpořili někteří její skalní příznivci, jako je zakladatelka investiční společnosti Ark Invest Cathie Woodová, anebo šéf automobilky Tesla Elon Musk. Na nákup bitcoinů se vrhla také část spekulantů, kteří sledují čistě křivky na grafech a podle nich obchodují.

Krátce před čtvrtou hodinou středoevropského času se bitcoin prodával zhruba za 41,930 USD (876 200 Kč) a za posledních 24 hodin vykazoval růst o 22 procent. Ve středu v jednu chvíli ztrácel více než 30 procent a spadl až pod 31 tisíc dolarů, než se ustálil kolem 36 tisíc USD.



K cenovému propadu notně přispěly kroky úřadů v dalších zemích, které chtějí transakce s kryptoměnami omezit. Nejnověji své plány oznámila Čína. Vliv ale má i to, že část lidí kupuje bitcoiny za vypůjčené peníze, takže při výraznějším cenovém propadu jsou nuceni bitcoiny prodávat, aby dorovnali finanční krytí.

Vedle bitcoinů se dnes zvyšují i ceny dalších kryptoměn. Například ether, což je druhá nejrozšířenější kryptoměna, vykazoval růst o 16 procent na 2910 dolarů. Ve středu jeho cena klesla o 28 procent.

Šéfka společnosti Ark Invest Cathie Woodová v rozhovoru s agenturou Bloomberg řekla, že stále trvá na své předpovědi, podle které se cena bitcoinu dostane až na 500 tisíc USD. To znamená, že proti současným cenám by musela zdražit více než desetinásobně. Musk potom zopakoval, že Tesla své bitcoiny i nadále drží.



„Lidi to považují za okamžik, kdy je vhodné po propadu nakupovat, a řada z nich si myslí, že je to poslední šance nakoupit bitcoiny levně,“ poznamenal šéf obchodní platformy Cryptohopper Ruud Feltkamp. „Nejbližší měsíce ukážou, zda bude růstový trh pokračovat, anebo zda je to začátek jeho konce,“ citovala ho agentura Reuters.



Na maximum 64 895,22 dolaru se bitcoin vyšplhal 14. dubna letošního roku. Minulý týden ale pro něj byl nejhorší od února - ztratil asi 13 procent hodnoty. Přispěl k tomu právě Musk, když oznámil, že jeho podnik už nebude jako platbu za svá auta přijímat bitcoiny.