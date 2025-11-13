Banka nakoupila největší kryptoměnu bitcoin, který v rozhovoru pro iDNES.cz už dříve chválil guvernér České národní banky Aleš Michl. Líbila se mu především technologie, která za touto i dalšími kryptoměnami stojí. „Technologie za ním – čili blockchain – je úžasná inovace. Tu musí naše banka zachytit a testovat ji. Technologie za bitcoinem nám může pomoci i v dohledu nad kryptoaktivy,“ uvedl.
Kromě bitcoinu nyní banka nakoupila také USD stablecoin. Jde o kryptoměnu, jejíž cena kopíruje vývoj amerického dolaru. Využití tak díky své relativní stabilitě nachází i v běžných platbách. Nové portfolio centrální banky zahrnuje také tokenizované depozitum (digitální podoba tradičního bankovního vkladu, kde je hodnota depozita zaznamenána na blockchainu jako digitální token, pozn. red.).
ČNB tak může porovnat různé typy digitálních aktiv a jejich odlišné vlastnosti. Ověří si také, jak je realizovat v obchodní praxi, vypořádávat a jakým způsobem o nich účtovat či auditovat jejich držbu. Důležitým prvkem je rovněž udržení a rozvoj interní expertizy – reálná zkušenost umožní zaměstnancům získávat a předávat know-how napříč týmy.
Celkový investovaný objem nebude podle vyjádření ČNB aktivně navyšován. Cílem portfolia je podle banky získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv a zavést a ověřit procesy, které jsou v souvislosti s tím nezbytné.
V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy až po prověřování souladu s AML (opatření proti praní špinavých peněz, pozn. red.).
Nákup schválila bankovní rada 30. října 2025 na základě své analýzy. Z ní vyplývá, že digitální aktiva prochází vývojem, pronikají do majetku investičních fondů a firem a jejich akceptace se může v budoucnu dále rozšiřovat. ČNB tak podle svého vyjádření chce být na tyto změny připravena.
O tom, že ČNB má o kryptoměny zájem, mluvil guvernér Michl poprvé v rozhovoru pro Financial Times na začátku roku. Sdělil v něm, že předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu, který by mohl být součástí devizových rezerv. „Pro diverzifikaci našich aktiv se bitcoin zdá být dobrý,“ řekl Michl.
ČNB ovšem nyní zdůraznila, že v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva zařadit mezi své devizové rezervy.
„S myšlenkou vytvořit testovací portfolio jsem přišel v lednu 2025. Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv. Následně bankovní rada rozhodla o vypracování analýzy. Navazující interní diskuse rozšířily záběr i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv. Vedle bitcoinu tak byly zařazeny také stablecoiny a tokenizovaná depozita. Veřejnost budeme o zkušenostech průběžně informovat a přibližně za dva až tři roky představíme celkové vyhodnocení projektu,“ vysvětlil rozhodnutí banky Aleš Michl v oficiálním vyjádření.
Ostatní bankéři jsou kritičtí
Řadě jiných centrálních bankéřů se Michlův nápad na nákup kryptoměn moc nepozdával už v době, kdy o něm mluvil s novináři z Financial Times.
Guvernér německé Bundesbank Joachim Nagel varoval před riziky investic do kryptoměn a přirovnal bitcoin k „digitálním tulipánům“, což je odkaz na spekulativní bublinu ze 17. století.
Představitelé Evropské centrální banky loni napsali, že „spravedlivá hodnota bitcoinu je stále nulová“ a bitcoin není vhodný jako platební prostředek nebo investice.
Kritický byl k nápadu také Michlův předchůdce Jiří Rusnok. Ten na výrok Aleše Michla z kraje roku reagoval na CNN Prima News s tím, že je to „výkřik, který měl za cíl upoutat pozornost, nic jiného“.