„Bude zkoumat nejenom důvody blackoutu, ale i reakci. Je to poučení pro nás pro všechny, abychom věděli, jakým způsobem se dá reagovat, jak se dá síť obnovovat, jakou roli hrály nebo nehrály ty které zdroje. Bude to komplexní zpráva,“ řekl Durčák. Při posledních velkých výpadcích se podle něj na výsledky vyšetřování čekalo až šest měsíců. „V tuto chvíli vůbec nekomentujeme, co by mohlo být příčinou,“ uvedl.

Česká přenosová soustava je podle Durčáka robustní. „Kdyby se dělalo nějaké posuzování robustnosti soustav, tak bychom byli opravdu na čelních místech, a to nejenom v kontextu stavu přenosové soustavy, ale i dalších parametrů,“ řekl. Při možném blackoutu podle něj roli hrají i vzdálenost linek či počet rozvoden. „Důležitá je také závislost na importu. My jsme dnes schopni importovat až skoro 50 procent naší spotřeby,“ doplnil Durčák.

Martin Durčák Profesní dráhu začínal ve společnosti Aral, mimo jiné vedl její českou pobočku. Po stažení Aralu z tuzemského trhu zamířil do Unipetrolu, kde řadu let šéfoval síti čerpacích stanic Benzina.

Byl rovněž členem představenstva hokejového klubu HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul mistra extraligy.

Předsedou představenstva ČEPS je od ledna roku 2019.

Celé pevninské Španělsko i Portugalsko v pondělí 28. dubna postihl výpadek proudu, který způsobil problémy zejména v dopravě. V některých oblastech se situace začala lepšit kolem 17:00 a asi ve 23:00 španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že dodávky elektřiny jsou obnovené z téměř 50 procent.

Španělsko patří ke světovým lídrům v obnovitelných zdrojích energie. V den blackoutu převažovala výroba energie z obnovitelných zdrojů a těsně před výpadkem ve 12:32 byl podíl této energie na momentální spotřebě kolem 70 procent, napsal už dříve El País. Experti oslovení deníkem El País tvrdí, že kybernetický útok teoreticky nelze vyloučit, ale akce tak velkých rozměrů a tak synchronizovaná by podle nich byla extrémně obtížná.