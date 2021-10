Svět sužuje nedostatek pracovních sil, hrozí globální růst cen potravin

Ve Vietnamu pomáhá se sklizní rýže armáda, v Británii zemědělci vylévají mléko, protože nemají auta, která by ho odvezla. Káva robusta se v Brazílii letos sklízela 120 dní místo obvyklých 90. Zatímco americké masokombináty se snaží přilákat nové zaměstnance na hodinky Apple Watch, řetězce rychlého občerstvení zvyšují ceny hamburgerů a burrita.



Pandemie nemoci covid-19 přispěla k tomu, že v mnoha odvětvích panuje nedostatek pracovních sil. Zvlášť výrazný je tento dopad v potravinářství a zemědělství, která patří mezi nejméně automatizovaná odvětví. Potravinová bezpečnost je v mnoha částech světa citlivou otázkou a nízké marže v odvětví znamenají, že růst nákladů se obvykle promítne do cen, upozornila společnost Boston Consulting Group (BCG).

Nedostatek pracovní síly omezuje dodávky. V USA hlásí velkoobchodní distributoři jako Sysco a United Natural Foods zpoždění a zpomalení produkce některých položek od slaniny a sýra až po kokosovou vodu a koření. V Británii některým obchodům dochází základní zboží jako chléb a kuřecí maso, řetězci s rychlým občerstvením McDonald’s v srpnu došly mléčné koktejly.

„Nic takového jsem nezažil“

Situaci pociťují nejen farmy, ale i zpracovatelé a restaurace. Malajsie, která je druhým největším producentem palmového oleje na světě, přišla asi o 30 procent očekávané produkce jedlého oleje. Produkce krevet v jižním Vietnamu, který je jedním z předních světových vývozců, klesla o 60 až 70 procent ve srovnání s obdobím před pandemií. A jižní Itálie přišla o pětinu produkce rajčat kvůli vedru a ochromení dopravy.

„V tomto oboru se pohybuji od 80. let, ale takovou situaci jsem ještě nezažil,“ řekl farmář z italského města Foggia Michele Ferrandino. „Rajčata je zboží, které se rychle kazí. Nebylo dost nákladních aut, která by úrodu ve dnech sklizně dopravila do zpracovatelských závodů,“ dodal.

Zrušené či opožděné dodávky donutily také britské farmáře vylít mléko, které ale v obchodech chybí. Farmář Mike King z Jižního Gloucestershiru odhaduje, že přišel o 20 000 litrů mléka a dodává, že někteří farmáři kvůli nedostatku personálu dojí dobytek méně často.



Zaměstnavatelé také čelí další překážce, zaměstnancům se totiž nyní otevírá spousta možností. Současná ekonomika vytváří „možnost volby tam, kde v minulosti nebyla,“ upozorňuje konzultantská společnost BCG. Když celý svět nemá dost pracovních sil, je podle něj obtížnější obsadit méně žádaná pracovní místa. A najít zaměstnance v potravinářském řetězci může být obtížné. Ať už jde o pracný sběr jahod, nebezpečnou práci na jatkách nebo náročné prostředí restaurační kuchyně. Mnoho pracovních míst je fyzicky náročných, krátkodobých nebo špatně placených, nebo kombinací toho všeho.



Australané, kteří se dříve spokojili s prací v masokombinátech v řídce osídlených oblastech, si nyní díky větší nabídce pracovních míst nyní mohou vybrat práci v rušnějších městech. Mnoho občanů EU, kteří obvykle cestovali do Británie za prací na farmách, v nákladní dopravě nebo restauracích, se rozhodlo zůstat v rodné zemi nebo na kontinentě. Američtí pracovníci, kteří se potýkali s úmorným vedrem na polích, mohou teď dát přednost chladnému interiéru obchodu.

Regionální odlišnosti

Nedostatek pracovníků ale nepociťují všude stejně, také dopady nejsou rovnoměrné. Velká část pevninské Evropy nepociťuje stejně ochromující nedostatek jako Británie, kde brexit omezil příliv pracovníků z EU. Nedostatek pracovníků necítí ani Čína nebo Indie, kde se koronavirová omezení zemědělství téměř nedotkla.

Jinde je však pracovní síla jedním z několika problémů světového potravinového ekosystému. Extrémní počasí od Brazílie po Francii mělo dopady na sklizeň. Růst cen plodin zvýšil cenu krmiva pro hospodářská zvířata, a tím i ceny masa. Náklady na dopravu prudce stouply kvůli rostoucí poptávce, nedostatku kontejnerů a přetížení přístavů.

Kvůli nedostatku pracovníků pak hrozí, že se náklady ještě zvýší. A problém zřejmě nezmizí ani s odezněním pandemie. Podíl pracovníků v zemědělství klesá už desítky let, a to kvůli přesunu obyvatel do měst a zaměstnanců do sektoru služeb. Sehnat zaměstnance na některá pracovní místa tak bylo těžké už dlouho před covidem-19. Tyto trvalejší změny na trhu práce vyžadují technologická řešení a v době pandemie výrazně zrychlily investice do automatizace a robotizace.