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Těžba ropy v zemích OPEC roste. Přiblížila se úrovni z doby před válkou s Íránem

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  20:55aktualizováno  20:55
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Logo OPEC na budově ústředí kartelu ve Vídni | foto: Reuters

Těžba ropy v členských státech Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v říjnu přiblížila úrovni z doby před začátkem války s Íránem, a to zejména díky oživení produkce v Saúdské Arábii. Informovala o tom v pátek agentura Bloomberg s odvoláním na údaje o přepravě, informace představitelů ropného průmyslu a odhady konzultantů.

Těžba kartelu OPEC v říjnu podle agentury Bloomberg vzrostla o tisíc barelů denně na 22,8 milionu barelů denně. To představuje zhruba 88 procent objemu, kterého produkce OPEC dosahovala v únoru.

Dodávky ropy ze Saúdské Arábie i dalších zemí z oblasti Perského zálivu narušil vojenský konflikt, který na konci února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.

Saúdské Arábii se nicméně daří vývoz ropy postupně obnovovat. Minulý měsíc její export činil v průměru zhruba sedm milionů barelů denně, takže se přiblížil úrovni z doby před začátkem konfliktu. Těžba ropy v Saúdské Arábii v říjnu vzrostla o 970 tisíc barelů denně na 9,2 milionu barelů denně. Nadále však byla o zhruba 800 tisíc barelů denně nižší než na začátku roku, píše Bloomberg.

Rostoucí dodávky kartelu OPEC v poslední době přispěly k poklesu cen ropy na světových trzích. Cena severomořské ropy Brent tento týden poprvé od začátku října sestoupila pod psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel.

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