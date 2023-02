Boeing i Airbus mění své strategie. Reagují na poptávku po menších letounech

Výrobci reagují na postupný nárůst poptávky po cestování na kratších a středních vzdálenostech. Kolosální modely letadel s dvěma průchozími uličkami se tak pomalu dostávají do ústraní a na trhu začínají převládat mnohem menší modely, jak informovala agentura Reuters. Podle analytiků obě společnosti do budoucna počítají i s vysokým zájmem o jejich letadla i z Číny, a to navzdory trvajícímu obchodnímu napětí se Spojenými státy i Evropou.

Obě firmy postupně mění i smysl či využívání svých největších výrobních center. Postupující změny na trhu zároveň částečně zmírňují možné pochybnosti o jejich potenciálu do budoucna. Týká se to třeba výrobny Boeingu v Everettu severně od Seattlu, která je největší svého druhu na světě. Vedení Boeingu totiž během pondělí oznámilo, že v polovině roku 2024 tam přidá novou výrobní linku pro své letouny 737 MAX. Plány mění ale třeba i Airbus, který chce do budoucna třeba rozšířit svůj závod v Alabamě.

Airbus i Boeing si na trhu s menšími letadly dlouhá léta konkurovali. Míra prodejů v případě obou těchto společností byla po dlouhou dobu poměrně vyrovnaná, ale bezpečnostní problémy Boeingu kolem modelů 737 MAX tento trend změnily. Poptávka po konkurenčním stroji A321neo kvůli tomu citelně stoupla a Boeingu se tento nepoměr nepovedlo plnohodnotně zvrátit dodnes.

„V této fázi evoluce ve světě letecké dopravy se výrobní strategie dostává do popředí. Velké změny v tomto sektoru se totiž nedají v dalších letech příliš očekávat,“ uvedl agentuře Reuters Jerrold Lundquist, který je konzultantem v oblasti letecké dopravě společnosti The Lundquist Group.

Měsíčně chce Boeing nyní vyrábět asi 50 menších strojů za měsíc, což je skoro dvojnásobek toho, co mělo vedení této firmy v plánu ještě před pár měsíci. Airbus chce takových letounů každoměsíčně vyrábět ještě víc, a to dokonce 75.

„Prohlášení Boeingu o plánovaném navýšení výroby menších strojů je z hlediska konkurenčního boje velmi důležité. Boeing totiž nechce být nadále v situaci, že bude vyrábět padesát těchto strojů za měsíc a Airbus jich za stejný časový úsek vyrobí ještě o dvacet víc,“ uvedl pro agenturu Reuters odborník na sektor letecké dopravy Adam Pilarski, který je viceprezidentem poradenské společnosti Avitas.