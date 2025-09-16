Za šlendrián nejvyšší pokuta. Úřady v USA nenechaly vypadlé dveře boeingu jen tak

Nejvyšší možnou pokutu požaduje pro společnost Boeing americký Federální úřad pro letectví (FAA). Sankce, kterou úřad navrhl minulý týden v pátek, navrhl úřad za „stovky porušení systému kvality v továrně Boeing 737.“
„Kromě toho společnost Boeing předložila FAA k získání osvědčení o letové způsobilosti dvě letadla, která nebyla způsobilá k letu. Společnost zároveň nedodržela svůj systém kvality,“ uvedl letecký úřad.
Neméně závažná porušení se týkala interního týmu Boeing Organization Designation Authorisation (ODA) – skupiny schválené FAA k provádění některých certifikačních, testovacích a inspekčních prací jménem regulačního orgánu.
„Zaměstnanec společnosti Boeing, který nebyl členem týmu ODA, vyvíjel tlak na člena týmu ODA, aby schválil letadlo Boeing 737 Max, aby společnost Boeing mohla dodržet svůj harmonogram dodávek, i když člen týmu ODA zjistil, že letadlo nesplňuje platné normy,“ uvádí FAA.
Porušení kvalitativních standardů společností Boeing „zahrnuje kroky související s incidentem, kdy dne 5. ledna 2024 letounu společnosti vypadly dveře, a zasahováním do nezávislosti bezpečnostních úředníků“, dodává FAA.
6. ledna 2024
V lednu loňského roku totiž let společnosti Alaska Airlines nouzově přistál v Oregonu poté, co Boeingu 737 MAX 9 krátce po startu vypadly dveře. Letadlo vystoupalo do výšky téměř pět kilometrů, než se vrátilo na mezinárodní letiště v Portlandu.
Letecká společnost tehdy uvedla, že jen pár měsíců starý stroj bezpečně přistál se všemi 174 cestujícími a šesti členy posádky. Aerolinky kvůli incidentu stáhly z provozu své boeingy.
„Litujeme nehody s výbuchem dveřního uzávěru z ledna 2024 a pokračujeme v práci na posílení naší kultury bezpečnosti a zlepšování kvality a odpovědnosti v našich provozech,“ uvedla společnost.
„V loňském roce jsme pod dohledem FAA zavedli plán bezpečnosti a kvality s klíčovými ukazateli výkonnosti, abychom zlepšili řízení bezpečnosti a zajištění kvality při výrobě letadel. Náš tým pokračuje v implementaci těchto zlepšení.“
Nebyl to první případ s dveřmi se závadou, který letecký úřad řešil, byť u jiné společnosti. K podobnému incidentu došlo také v roce 2022. Postiženým strojem byl Embraer EMB-545 Legacy 450 s imatrikulací N179SP patřící společnosti Partee Aviation LLC.
Na palubě byli dva piloti a čtyři cestující. Po nastoupení cestujících druhý pilot zkontroloval zavření dveří. Během pojíždění a před vzletem se na displejích neobjevilo žádné varování.
Po vzletu, když letoun nastoupal výšky 2 135 metrů rozsvítilo se oranžové světlo, varující před poklesem tlaku v kabině. Vzápětí se rozsvítilo červené varování nezajištěných dveří.
Jeden z pilotů vstal a zkusil páku dveří dovřít, ale kladla příliš velký odpor. Vrátil se tedy na své místo. Krátce na to se dveře otevřely, což způsobilo poškození jak dveří, tak trupu. Osádka bez dalších problémů přistála na nejbližším letišti Big Spring. Nikomu se nic nestalo. Letoun byl opraven a zařazen znovu do provozu.