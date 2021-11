Pád Bohemia Energy? Podraz od bank, říká Písařík. Zákazníkům se omluvil

„Naši zákazníci si zaslouží omluvu, protože jsme to celé prostě nedokázali,“ komentoval Písařík pád své firmy. „Je nám líto, že musí řešit takové komplikace a naprosto chápu, že se zlobí. Děláme maximum pro to, abychom firmu zavřeli slušně a nezůstaly po nás dluhy,“ dodal.

Zopakoval, že veškeré přeplatky za energie dostanou bývalí zákazníci Bohemia Energy zpátky. „Tento objem faktur bychom normálně fakturovali celý rok, očekávám, že budeme technicky schopni toto udělat do konce roku, aby do Vánoc všichni naši zákazníci měli své vyúčtování. V tuto chvíli již zákazníkům postupně odcházejí jejich přeplatky,“ uvedl Písařík.

Podle obchodního ředitele Bohemia Energy Libora Holuba je hlavním důvodem konce firmy nepredikovatelná a extrémní situace v oblasti vývoje cen energií. „Ten nárůst, který se odehrál letos, se měl odehrávat deset let, tohle nemohl nikdo předjímat,“ uvedl Holub.



Písařík v pondělí řekl, že Bohemia Energy od léta jednala s bankami o navýšení provozního financování, případně prodloužení stávajících úvěrů. Firma podle něj měla schválené dvě miliardy korun do dubna 2022. „Už v červenci jsme začali jednat s klubem financujících bank, to jsme ještě netušili, že ceny energie poletí do těch příšerných výšin,“ sdělil.

Jednání nakonec úspěšná nebyla, podle Písaříka nevyšla ani snaha o případný kapitálový vstup do firmy. „Zlom nastal 12. října. 25 bankéřů z různých bank přišlo na jednání, kde jsme neočekávali žádné problémy, a sdělili nám nejenom že neprodlouží, ale přišli rovnou s oddělením vymáhání. Já osobně to považuji za velký podraz ze strany bank,“ popsal Písařík.

Amper Market skončí napřesrok

Zkritizoval také počínání některých dodavatelů poslední instance, kteří bývalým klientům Bohemia Energy nyní účtují vysoké zálohy za energie. „Nevím, proč jsme za toto kritizováni my. To, jakým způsobem dodavatelé poslední instance ten institut zneužili nemá obdoby. Dohled nad nimi selhal, vystrašený zákazník podepíše cokoliv,“ uvedl Písařík.

Z šestice hlavních firem ze skupiny Bohemia Energy zůstala aktivní pouze společnost Amper Market, která svým odběratelům stále energie dodává. Podle Písaříka je to kvůli tomu, že má zákazníky, kteří nemohou využít dodavatele poslední instance.



„Amper Market zajišťuje dodávky nemocnicím, školám, teplárnám, municipalitám a dalším firmám. Jde o zákazníky, kteří by okamžitě spadli do černého odběru nebo zákazníky, kteří musejí vypisovat výběrová řízení ze zákona a nestihli by si zajistit nového dodavatele. Neplánujeme však firmu držet dlouhodobě, očekávám konec provozu v průběhu roku 2022,“ vysvětlil Písařík.



Ohradil se také vůči nařčením, že účelově vyvedl nemovitosti ze svého majetku, aby nemohl ručit za škody. „Jedná se o nemovitosti, v nichž bydlí naše rodina, naši rodiče. V okamžiku té štvanice, která se v posledních dnech děje, se z těchto nemovitostí stalo žádané safari pro všechny, kteří chtějí vidět Písaříka naživo,“ řekl. Kvůli bezpečnosti tak převedl nemovitosti z fyzické osoby na právnickou, kterou vlastní. Uvedl také, že k podnikání v energetice se už zřejmě nikdy nevrátí.

Havlíček podal trestní oznámení

Rozhodnutí ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům zveřejnila Bohemia Energy 13. října. Podle odborníků však příčinou pádu nejsou přemrštěné ceny energií, ale situace, kdy firma vývoj na trzích podcenila a pro své klienty energie nenakoupila včas.



Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podal minulý týden na společnost Bohemia Energy trestní oznámení. Jako důvod uvedl podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelového převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.

MF DNES zároveň zjistila, že Jiří Písařík teď některým velkým firemním klientům nabízí, že jim zajistí dodávky za původní nasmlouvané ceny. Jen na pár týdnů a za to, že po něm nebudou požadovat náhradu škody.