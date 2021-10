Zálohy za elektřinu už neplaťte, vyzval úřad zákazníky Bohemia Energy. ERÚ zkoumá situaci na trhu

V návaznosti na události tohoto týdne ERÚ požaduje po všech dodavatelích energie doklady o tom, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Jedná se podle něj o výjimečný krok odpovídající bezprecedentní situaci, ke které na trhu nedošlo za celých dvacet let existence úřadu.

„Dodavatelé musí nás, a především spotřebitele, přesvědčit a doložit, že se nepouštěli do podobného hazardu, který vedl k ukončení dodávek od společnosti Bohemia Energy. Zároveň bych rád upozornil, že přinejmenším největší dodavatelé, se kterými jsme neustále v kontaktu, dodávky zajištěné mají a opakovaně to deklarovali. Panika v tom smyslu, že by energie neměl lidem kdo dodávat, určitě není na místě,“ uvedl Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Výzva se týká všech 434 licencovaných dodavatelů energií. Termín pro zaslání požadovaných informací byl stanoven do konce příštího týdne. První souhrnné výsledky monitoringu budou k dispozici do konce října. Pokud by se prokázaly závažné problémy na celém energetickém trhu a nefungovala by konkurence, ERÚ by podle svého vyjádření mohl přistoupit k přímé regulaci. Takový zásah by ale úřad musel provést ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Schválit by ho musela také Evropská komise.

Konec Bohemia Energy i dalších dodavatelů

Skupina Bohemia Energy, která byla největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku se zhruba 900 000 odběrných míst, oznámila rozhodnutí o ukončení dodávek plynu a elektřiny ve středu. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích.

Ukončení činnosti se kromě samotné Bohemia Energy týká také společností Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle dat Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600 000 zákazníků, plyn téměř 300 000.



Bohemia Energy tvrdí, že svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, bankám i dodavatelům dostojí. Odmítla názory, že využívala nekalé či klamavé obchodní praktiky.

Klientů Bohemia Energy se ujímají takzvaní dodavatelé poslední instance, tedy hlavní distributor na daném distribučním území. Mezi ně patří firmy ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a innogy, které nyní dodávky energií zajistí a sami zákazníky kontaktují.

Ministerstvo průmyslu a ERÚ skupinu Bohemia Energy vyzvaly, aby zajistila včasné mimořádné vyúčtování za dodávky elektřiny a plynu u všech svých zákazníků a předala detailní informace dodavatelům poslední instance o odběrných místech zákazníků.

Po Bohemia Energy končí s dodávkami elektřiny a plynu další dodavatelé. V pátek konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík energie s 28 000 klienty, a to od úterý 19. října. O dva dny později ukončí dodávky plynu firma A-PLUS Energie se 150 odběrnými místy. I v tomto případě jejich zákazníci bez energií nezůstanou, dodávky jim zajistí hlavní distributor v daném regionu.