Boj o Rotundu. Legendární hospoda má potíže, zatím to ale vypadá, že nezanikne

PRAHA „Lidová čtyřka bez větráku, na půdorysu prostém jako opilcova píseň: hned za vchodem výčep se stolem štamgastů, plus další dvě špeluňky. Dále mrňavé záchody, pánské zamřelé, dámské zamčené. Klíč je na vyžádání u výčepního.“ Není náhoda, že právě Hostinec u Rotundy se objevil i v knize Praha ožralá autorů Radima Kopáče a Petra Stančíka.

Kdo by za úvodními slovy hledal autorskou licenci, ať nepátrá. Hospoda vypadá přesně tak. Hostinec u Rotundy je jednou z posledních svého druhu – klasická knajpa, jichž dřív byly po Praze stovky, nyní by je člověk spočítal na jedné ruce. Návštěva podobného lokálu je hodna zážitkového deníčku.



V minulých dnech se objevila zpráva, že radní Praha 1 schválili, že smlouvu se současným provozovatelem ukončí. Ne snad proto, že by si radnice „jedničky“ chtěla přilepšit v rozpočtu – spíš by potřebovala, aby jí do kasy přišel alespoň nájem. „Dluh narůstá už od roku 2016. Předloni vznikl splátkový kalendář, ale bohužel, vůbec nedošlo k úhradě,“ říká starosta Petr Hejma (STAN).

Kdo by čekal nekrolog za jednu z posledních hospod svého druhu, měl by vyčkat. I vzhledem k tomu, že jde skutečně o úkaz, dělá radnice vše pro to, aby zůstala. Hejma na Facebooku apeloval, aby se záchranou pomohli štamgasti, obyvatelé Prahy 1, případně i další. Ostatně podobně už se zachraňovala jiná známá hospoda, U Černého vola na Hradčanech. Vytvořil by se spolek a štamgasti by si třeba předplatili dopředu „pivné“.

Pokud vše selže, sáhl by starosta po poněkud netradiční metodě, alespoň pro hlavní město. „Abychom to opravdu zachovali tak, jak to je, udělali bychom z toho obecní hospodu. Byla by první svého druhu v Praze,“ líčí Hejma svůj nápad. Ostatně na venkově obce běžně hospody provozují.

Petici za Rotundu dosud podepsalo 1562 lidí včetně 150 cizinců, hospoda v centru metropole má evidentně fanoušky i za hranicemi. Avšak dluh je nemalý – v roce 2018 činil 832 tisíc korun, od té doby narostl o další stovky tisíc.

„Příští týden se mám sejít se starostou k jednání o novém splátkovém kalendáři. Asi vytvoříme transparentní účet, jak nám poradil,“ říká provozovatel Zbyněk Svoboda. Nájem je dle něj vysoký, smlouva o něm je z dob, kdy se v provozovně nacházely hrací automaty. „Když je odvezli, nájem nikdo nesnížil,“ říká Svoboda. A pak přišel covid a s ním i uzávěra gastronomického odvětví.

Proč ale Praha 1 nepřenechá hospodu někomu jinému? Musela by soutěžit a přijmout nejlepší nabídku. A ta by ze současného prostoru nejspíš vykouzlila další z předražených restaurací vyhlížejících zejména hosty platící eurem, jakých jsou v okolí desítky.

Ceny a duch místa

Měsíční nájem teď činí 40 tisíc korun – polovina z částky jde do kasy městské části, druhá soukromému spolumajiteli domu. Na centrum Prahy vlastně „zadarmo“. Na návštěvnících si to provozovatel ale vzít nehodlá. „Ceny navyšovat nechceme, protože chceme zůstat pro lidi,“ líčí Svoboda. Ceny jsou U Rotundy vskutku lidové: velké pivo stojí 31 korun, panák rumu je za třicet, kuře na paprice v rámci denní nabídky za 119 korun.

Lidé do Rotundy však nechodí jen kvůli cenám. „Hospody v Praze ztrácejí ducha. A ten tady je a bude pořád. Je to tu stejné třicet let, možná déle, ostatně tak to říkají lidé, kteří sem už více než třicet let chodí. Proto chodíme do Rotundy, do Suchý dásně nebo k Černýmu volovi. Zažíváme tam to, co tam zažívali naši tátové,“ vypráví jeden z hostů Jiří Kročák. A dodává, že nechce sedět v hospodách s turisty s preclíkem za stovku.

Kročákův souputník, další z častých návštěvníků Jaroslav Goll, k tomu dodává: „Chodíme sem už od tanečních, to je skoro dvacet let a je to jedna z našich oblíbených hospod,“ povídá.

Rovnost návštěvníků

Ostatně Rotunda se odjakživa vyznačovala jakousi rovností všech návštěvníků. „V bolševických letech byla proslulá symbiózou nepracujících řemeslníků, již tu od časného rána trávili svou pracovní dobu obvykle v montérkách, a estébáků, kteří sem přicházeli na pivo z nedalekých úřadoven v Bartolomějské a Konviktské ulici – obvykle v civilu. Ne, v téhle hospodě nikdo na režim nenadával,“ píše Dan Hrubý v Reflexu. V podvečer se osazenstvo proměnilo, Rotunda patřila máničkám.

Dělníci zůstali, dnes však hospodu vyhledávají i študáci. Z FAMU, žurnalistiky i ti z filozofické fakulty. Čím to? Odpověď má Praha ožralá. „Snad právě působením blízké rotundy, která ostatně krčmě dala jméno. Nejstarší pražská rotunda Nalezení svatého Kříže je totiž podle zasvěcenců omfalem sakrálně geometrického uspořádání Prahy, kde se protínají osy města Cardo a Decumanus, obzorové linie rovnodennosti a slunovratu, jakož i výseče dvanácti znamení zvěrokruhu. Stejně jako stálice točeného staráče u Rotundy přitahuje odedávna dráhy hostů ze všech společenských i kulturních okruhů.“