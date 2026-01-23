Odpůrci moderního způsobu placení v Česku i na Slovensku svůj postoj nedávno zhmotnili do virálního vizuálu, který zobrazuje ženu s transparentem: „Nejsem na brigádě, jsem zákazník. Chci obsluhu, ne práci!“
„Dřív to bylo jednoduchý jak rohlík za korunu. Přišla jsi do krámu, pozdravila paní u pokladny, prohodila dvě věty o počasí, zaplatila a šla domů. Lidský kontakt, nula stresu, žádný „píp… chyba vážení,“ píše jedna z uživatelek na Facebooku.
„A to nejlepší? Ceny letí nahoru, služby dolů. Ty makáš zadarmo a ještě máš pocit, že tě obchod podezírá z krádeže rohlíku. Tradice? Zmizela. Lidskost? Minimalizovaná. Všechno rychle, levně (pro ně), bez řečí...,“ píše.
Jiný uživatel Facebooku zase zmiňuje, že pro velké řetězce a obchodní sítě jsou samoobslužné pokladny jednoduchým způsobem, jak ušetřit na personálu a zvýšit profit. „Namísto toho, aby pokladní fyzicky obsloužil nákup, je úkol převzat na spotřebitele: skenuj, bal, plať – všechno za cenu svého času a práce. To vede k tomu, že zákazník vlastně pracuje zadarmo pro firmu, aniž by za to měl jakoukoliv odměnu,“ upozorňuje.
Trend je jednoznačný
Online debata však často neodráží realitu v obchodech, kde se podíl nákupů realizovaných přes samoobslužné pokladny blíží padesáti procentům. Také řetězce jsou odlišného názoru. Zmiňují, že ve všech velkých prodejnách mají lidé volbu, zda využijí klasické pokladny s obsluhou, nebo zaplatí na samoobslužné pokladně.
Všichni oslovení zástupci řetězců se navíc shodují, že zákazníci si samoobslužné pokladny oblíbili a využívají je čím dál častěji. Zároveň přiznávají, že automatizace jim pomáhá řešit dlouhodobý a stále se prohlubující nedostatek pracovních sil.
„Trend je jednoznačný a využívání samoobslužných pokladen roste nejen u mladších generací,“ potvrzuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR). Podle něj obchodníci vždy nabízejí volbu, takže podobné výzvy k bojkotu nedávají smysl. „Sdílení výkřiků na sociálních sítích je spíše snahou ovlivnit algoritmy než reálná snaha změnit chování zákazníků,“ doplňuje Prouza.
Prouza upozorňuje, že automatizace není jen otázkou pohodlí. „Na vesnicích jsou plně automatizované prodejny často jedinou možností, jak udržet obchod otevřený, protože z malého obratu se živá obsluha nezaplatí. Stroje nekradou práci, jen vyplňují mezery způsobené nedostatkem pracovníků. Podíl online objednávek a doručení domů bude rovněž růst.“
Zákazníci si zvykli, technologie se zdokonalují
Jiří Mareček z řetězce Albert potvrzuje, že samoobslužné pokladny jsou dnes běžnou součástí prodejen. „Zákazníci je většinou považují za samozřejmé vybavení, zejména stálí zákazníci jejich využívání dlouhodobě zvyšují.“ Albert navíc testuje systém automatického rozpoznávání produktů, který urychluje odbavení nebaleného pečiva, ovoce či zeleniny, a službu Albert Scan, kdy zákazníci skenují zboží průběžně a u pokladny už pouze dokončí platbu.
Podobně i Lidl rozšířil samoobslužné zóny na 317 prodejnách a plánuje je zavést ve všech prodejnách během roku 2026. „Zákazníci oceňují úsporu času, soukromí a možnost vlastní manipulace se zbožím. Přesto vždy nabízíme volbu a polovina zákazníků stále preferuje klasické pokladny,“ vysvětluje Iveta Barabášová, mluvčí řetězce.
Penny eviduje, že přibližně čtvrtina nákupů probíhá přes samoobslužné pokladny, typicky u menších košíků s pěti až deseti položkami. „Spokojenost zákazníků hodnotíme pozitivně a jejich podíl postupně roste. Každý zákazník si může zvolit formu odbavení, která mu vyhovuje,“ doplňuje Markéta Smutná, senior konzultant korporátní komunikace.
Rychlost a flexibilita
V Globusu tvoří bezkontaktní nákupy téměř polovinu všech transakcí. „Samoobslužné pokladny využívá asi 30 procent zákazníků, aplikace Můj Globus a Scan&Go dalších zhruba 20 procent. Nejčastěji u menších a rychlých nákupů, ale Scan&Go zvládne i plně naložený košík,“ říká Aneta Turnovská, tisková mluvčí řetězce.
Také v Kauflandu roste využití samoobslužných pokladen každý rok o pět procentních bodů.
V řetězci Tesco dnes probíhá více než 60 procent transakcí přes samoobslužné pokladny. „Zákazníci je využívají pro menší i střední nákupy, ve velkých prodejnách i pro větší nákupy. Největší špička je odpoledne mezi 16:00 a 18:00. V samoobslužných zónách je vždy přítomen vyškolený asistent,“ uzavřela Lucie Loučková, manažerka externí komunikace Tesco.