Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Proražení průzkumného tunelu je důležitým krokem v budování podzemního železničního spojení mezi Itálií a Rakouskem. Italská premiérka Meloniová to označila za „historický den“. Tunel mezi Innsbruckem a obcí Fortezza na italské straně bude dlouhý 55 kilometrů. To je o několik kilometrů více, než kolik měří například tunel pod Lamanšským průlivem.
Se zprovozněním Brennerského úpatního tunelu se počítá v roce 2032, náklady na jeho vybudování by měly činit deset miliard eur (250 miliard korun), stojí na stránkách projektu.
Tunel má výrazně snížit trvání cesty mezi Innsbruckem a Jižním Tyrolskem na italské straně ze současných zhruba 80 minut na 25 minut. Maximální rychlost osobní železniční dopravy by měla činit až 250 kilometrů za hodinu.
Rakouské a italské úřady si dále od nové infrastruktury slibují přesunutí velkého množství nákladní dopravy ze silnice na železnici.
Velmi hustý nákladní provoz v Brennerském průsmyku kritizují rakouské úřady, které se ho snaží různými způsoby omezit. To vyvolává odmítavou reakci Říma. Pro Itálii je Brennerský průsmyk hlavním dopravním pozemním spojením do Německa, které je největším obchodním partnerem Itálie, do dalších zemí na severu Evropy a částečně také do České republiky.