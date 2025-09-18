Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Autor: ,
  21:42
Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a rakouského kancléře Christiana Stockera. Tunel je součástí nového podzemního železničního spojení mezi rakouskou a italskou částí Tyrolska. Pomoct má od přetížení komunikací nákladní dopravou.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Proražení průzkumného tunelu je důležitým krokem v budování podzemního železničního spojení mezi Itálií a Rakouskem. Italská premiérka Meloniová to označila za „historický den“. Tunel mezi Innsbruckem a obcí Fortezza na italské straně bude dlouhý 55 kilometrů. To je o několik kilometrů více, než kolik měří například tunel pod Lamanšským průlivem.

Tunel pod Brennerem spojí Itálii a Rakousko. Pojedou pod ním vlaky. (22. srpna 2017)
Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek 18. září 2025 stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. (20. srpna 2025)
Brennerská dálnice je jedním z hlavních tahů, který spojuje Rakousko s Itálií. Jen v roce 2022 tu projelo 16,58 milionu osobních a 2,73 milionu nákladních automobilů. Teď nejspíš budou muset jet jinudy.
Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek 18. září 2025 stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. (20. srpna 2025)
10 fotografií

Se zprovozněním Brennerského úpatního tunelu se počítá v roce 2032, náklady na jeho vybudování by měly činit deset miliard eur (250 miliard korun), stojí na stránkách projektu.

Tunel má výrazně snížit trvání cesty mezi Innsbruckem a Jižním Tyrolskem na italské straně ze současných zhruba 80 minut na 25 minut. Maximální rychlost osobní železniční dopravy by měla činit až 250 kilometrů za hodinu.

Rakouské a italské úřady si dále od nové infrastruktury slibují přesunutí velkého množství nákladní dopravy ze silnice na železnici.

Velmi hustý nákladní provoz v Brennerském průsmyku kritizují rakouské úřady, které se ho snaží různými způsoby omezit. To vyvolává odmítavou reakci Říma. Pro Itálii je Brennerský průsmyk hlavním dopravním pozemním spojením do Německa, které je největším obchodním partnerem Itálie, do dalších zemí na severu Evropy a částečně také do České republiky.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.