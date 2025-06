Ještě nedávno pracovala Veronika jako brigádnice na dohodu o provedení práce v jedné kavárně. Omylem však popletla jednu objednávku. Místo veganského dortu přinesla zákaznicím dort bez lepku s tuhou smetanou. Svou chybu chtěla napravit, ale zákaznice naštvaně z kavárny odešly a obratem napsaly na kavárnu velmi negativní recenzi.

„A já jsem za to ze dne na den dostala vyhazov, bez ochranné 15 denní výpovědní lhůty. Jsem ze dne na den bez příjmu,“ stěžuje si mladá žena. Manažer jí na vysvětlenou napsal: Veru, byla jsi na brigádě, takže máš 15denní lhůtu, ale nebudeš mít směny. Ani z jedné strany nevznikla povinnost přijít na směnu, nebo dostat směny. Nicméně rozumím a souhlasím, že takhle ze dne na den to není fér.

„To, co mi na tom vadí, není vyhazov, ale to, že mi dali odchod dohodou, že mi nečekaně vypadl příjem a jim to přijde v pohodě... že dohoda o provedení práce s výpovědní lhůtou vlastně nic neznamená. Je to vůbec legální?“ zlobí se Veronika.

Jak celou situaci vidí odborníci?

Pokud někdo uzavře dohodu o provedení práce (zkratkou označovanou DPP), je dobré vědět, že tato smlouva má volnější právní úpravu než práce na hlavní pracovní poměr. Brigádníci vykonávají práci mimo pracovní poměr a jsou tak méně chráněni.

„Pokud by chtěla zaměstnankyně větší ochranu, je lepší sjednávat hlavní pracovní poměr například s kratším úvazkem, pokud to zaměstnavatel umožňuje,“ říká Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad Česká republika.

Podle advokáta Václava Vlka z advokátní kanceláře Rödl & Partner mají dohody o provedení práce proti práci na hlavní pracovní poměr tu výhodu pro zaměstnavatele a zároveň nevýhodu pro zaměstnance, že zaměstnavatel skutečně není povinen přidělovat práci zaměstnanci, který pracuje v režimu DPP.

„Pokud mu žádnou práci nepřidělí, nebude mít zaměstnanec ani nárok na odměnu. Je však namístě upozornit, že pokud by zaměstnavatel zaměstnanci práci již rozvrhl, musel by změnu svého rozhodnutí, tedy to, že již rozvrhnuté směny ruší, sdělit zaměstnanci alespoň tři dny předem,“ upozorňuje advokát Vlk. Jak ale dodává, pro takové oznámení může být ovšem ve smlouvě sjednána i doba ještě kratší.

Co to pro brigádníka znamená? V případě, který popisuje Veronika, záleží na tom, co bylo mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní v DPP ujednáno a zda byly směny již naplánovány.

„Pokud směna naplánována byla a strany neměly ujednanou odchylku od právní úpravy s kratší dobou seznámení zaměstnance s rozvrhem pracovní doby, nemohl skončit pracovněprávní vztah ze dne na den a zaměstnankyně měla přijít na naplánovanou směnu. Pokud však směny naplánovány nebyly, může se během výpovědní doby skutečně stát, že zaměstnankyně nebude již pracovat, protože zaměstnavatel nemusí již směny rozvrhovat,“ vysvětluje Douda.

Jinými slovy, pro Veroniku bylo podstatné, zda měla již předem naplánované směny. Pokud ano, do práce měla rozhodně přijít. V takovém případě měla nárok na odměnu. Pokud směny naplánovány nebyly a zaměstnavatel jí žádnou práci nepřidělil, Veronika již nárok na odměnu neměla.

Co platí nově pro DPP

Dohoda o provedení práce (zkratka DPP) spadá do takzvaných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že její hodinová dotace je ze zákona omezena, využívá se například pro servisní, ale i konzultantské práce, případně sezonní práce, jako například prázdninové brigády pro studenty, kde se předpokládají jednotky, maximálně nízké desítky hodin za měsíc, nebo nárazově (jednorázově) větší objem práce.

Základní znaky DPP

Maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele.

Výše odměny není nijak omezena.

Musí být sjednána písemně.

Výpovědní lhůta je 15 dní.

Vztahuje se na ni minimální mzda.

Sociální a zdravotní pojištění platíte, jakmile dosáhnete limitu odpovídajícímu 25 procent průměrné mzdy za měsíc. Pro rok 2025 je to 11 500 korun.

Po odpracování určité doby máte nárok na dovolenou.

Zdroj: DostupnýAdvokát.cz