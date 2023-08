Británie posiluje hotovost, zavádí právo na přístup k bankomatu bez poplatků

„Ačkoliv rostoucí možnost volby a pohodlí digitálních plateb jsou skvělé, hotovost má důležitou a trvalou roli,“ uvedl tajemník ministerstva financí Andrew Griffith.

Podle schváleného britského zákona o finančních službách a trzích získal úřad pro finanční dohled FCA pravomoc chránit přístup k hotovosti bez jakýchkoliv poplatků pro ty, kteří mají bankovní účet, uvedlo ministerstvo. Pokud banky nějakou službu umožňující výběr zruší, budou muset zavést náhradní, a to ještě před zrušením stávající.

FCA v květnu uvedl, že 97,5 procenta lidí žijících v městských oblastech má přístup ke službám vkladu a výběru hotovosti do vzdálenosti jedné míle. Ve venkovských oblastech ale tento podíl klesá na 72,6 procent, v případě vzdálenosti do tří mil je to ale 98,5 procenta.

Procentní podíl hotovostních plateb na všech transakcí klesl v roce 2021 na 15 procent z 62 procent v roce 2006. Podle zprávy ministerstva financí o platebních trzích se má do roku 2031 dále snížit na šest procent. Pandemie nemoci covid-19 urychlila používání karet a chytrých telefonů pro bezkontaktní platby.

Bankovky a mince jsou sice stále druhým největším způsobem plateb za kartami, na které připadá 57 procent transakcí. Ale lidé žijící ve venkovských oblastech se obávají, že s tím, jak banky budou zavírat pobočky, protože stále více lidí využívá internetové bankovnictví, budou muset spoléhat na bankomaty, které ale za každý výběr účtují poplatek, napsala agentura Reuters.