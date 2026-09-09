Ministryně dopravy si předvolala šéfa dispečerské společnosti NATS a hodlá v projevu k poslancům potvrdit, že za problémy není kybernetický útoky, uvedl web stanice BBC.
Problémy v systému pro zpracování letových údajů společnost NATS zaznamenala v úterý a do večera je podle prohlášení citovaného agenturou Reuters vyřešila.
V úterý zrušila britská letiště celkem 1 750 odletů a příletů, potíže ale přetrvávají do středy, kdy bylo zrušeno dalších 291 letů, citovala BBC firmu analyzující letecký provoz Cirium. Letecké společnosti jsou nuceny posouvat lety a musejí hledat nové časy odletů pro stroje, které v úterý nečekaně neodletěly nebo přistály v jiných destinacích.
Šéf největších evropských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O’Leary agentuře Reuters řekl, že v úterý byla firma nucena zrušit 260 letů. Škodu odhaduje až na tři miliony liber (84 milionů Kč). Aerolinky British Airways oznámily, že v úterý zrušily 260 a dnes 190 letů. Společnost easyJet již v úterý uvedla, že kvůli problému na britských letištích nabírají její lety zpoždění v celé Evropě.
Jsme vyčerpaní
Největší britské letiště Heathrow informovalo, že se vrací k provozu, ale předpokládá občasné problémy. Postupný návrat k normálu provázený nárazovými obtížemi očekávají i další londýnská letiště Gatwick či Luton. Naopak zcela běžný provoz hlásí terminály Stansted, Manchester či Cardiff.
Na britských letištích kvůli problémům uvázly desetitisíce lidí, řada z nich tam trávila noc. „Jsme naprosto vyčerpaní. Spali jsme jen trošku,“ řekl BBC cestující Alan Jones, který se ženou a dvěma dětmi strávil noc na tureckém letišti Dalaman, odkud v úterý marně chtěli odletět z dovolené zpět do Manchesteru.
Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová si předvolala šéfa NATS Martina Rolfea, aby ji ujistil, že se situace nebude opakovat a že systém je plně funkční a vyhovující. „Naprosto rozumím té frustraci... jednoznačně a absolutně přijímáme odpovědnost za chybu,“ řekl Rolfe BBC.
Alexanderová bude o problémech mluvit i s britskými poslanci, které podle stanice ujistí, že za problémy v žádném případě není kybernetický útok.