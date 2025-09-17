Britský farmaceutický gigant bude investovat v USA. Postaví novou továrnu

Autor: ,
  11:04aktualizováno  11:04
Britská farmaceutická společnost GSK hodlá během příštích pěti let investovat 30 miliard dolarů (zhruba 616 miliard Kč) do výzkumu a výroby ve Spojených státech. Firma o tom informovala v tiskové zprávě vydané při příležitosti státní návštěvy amerického prezidenta v Británii.

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Tato státní návštěva spojuje dvě země, které jsou světovými lídry ve vědě a zdravotnických inovacích,“ uvedla šéfka GSK (GlaxoSmithKline) Emma Walmsleyová. „Zavazujeme se, že ve Spojených státech během příštích pěti let investujeme nejméně 30 miliard dolarů,“ dodala.

GSK nyní v USA zaměstnává kolem 15 000 lidí. Plánované investice budou zahrnovat mimo jiné výstavbu nové továrny v Pensylvánii, která bude vyrábět léky na respirační onemocnění a rakovinu. Výstavba závodu by měla začít v příštím roce.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick podle agentury Reuters uvedl, že investice firmy GSK vytvoří ve Spojených státech desetitisíce pracovních míst. „Zajistí, aby se klíčové léky a technologie vyvíjely a vyráběly právě zde na americké půdě, kam patří,“ dodal.

Evropské léky a Amerika

Američané zavedli 15procentní clo na dovoz léčiv z EU, a ačkoliv jde o nižší sazbu, než o které Trumpova administrativa původně uvažovala, důsledky pro evropské výrobce léků budou obrovské. Hovoří se o miliardových ztrátách i potenciálním zdražení, které se dotkne amerických pacientů.

Cla ovlivní i dostupnost oblíbených farmaceutických výrobků, a to včetně přípravku na hubnutí Ozempic (Dánsko), onkologického léku Keytruda (Irsko) nebo botoxu. Přitom právě léky z Evropy tvoří největší část farmaceutického importu do Spojených států. Trump zároveň v minulých dnech uvedl, že podobná opatření plánuje třeba i vůči farmaceutickým firmám v Číně a Indii, píše portál The New York Times.

Jen z Irska v loňském roce zamířily do Spojených států léky v celkové hodnotě 50 miliard amerických dolarů (asi 1,2 bilionu korun), a to zejména díky tamnímu daňovému systému. V Irsku má totiž své sídlo celá spousta nadnárodních firem právě i z oblasti farmacie.

Evropský výrobní řetězec zajišťuje účinné láky pro 43 procent originálních léků a 18 procent generik, které se v USA spotřebovávají. Žádná jiná oblast na světě není pro USA ve farmaceutickém sektoru tak významná.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.