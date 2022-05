Evropská komise by v pondělí měla oficiálně oznámit prodloužení výjimky z dodržování některých ustanovení Paktu stability a růstu, která jsou podmínkou členství v Evropské unii. Konkrétně dodržování tříprocentní hranice pro deficit veřejných financí a 60procentní hranici pro celkové zadlužení státu. Výjimka, kterou komise povolila kvůli pandemii koronaviru od roku 2020 do roku 2023, má být prodloužena o rok. Státy EU by se tedy měly vrátit k dodržování dluhových brzd v roce 2024.