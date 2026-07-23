Google patří podle pravidel EU mezi takzvané strážce přístupu neboli gatekeepers. Tímto označením Evropská komise v září 2023 označila velké internetové společnosti, které musejí splňovat pravidla digitální normy DMA. Mezi gatekeepers patří například také společnosti Meta Platforms a Apple.
Podle nařízení o digitálních trzích nesmějí tyto společnosti při řazení výsledků vyhledávání upřednostňovat své vlastní služby před službami třetích stran. Při řazení musejí uplatňovat transparentní, spravedlivé a nediskriminační podmínky. Evropská komise však zjistila, že společnost Google ve vyhledávači Google Search upřednostňuje své vlastní služby, včetně služeb v oblasti nakupování, hotelů či dopravy, před službami třetích stran. Tím podle unijní exekutivy porušuje povinnosti vyplývající z nařízení.
Google ve výsledcích vyhledávání zvýrazňuje své vlastní služby mimo jiné tím, že je umisťuje na horní část stránky s výsledky nebo je zviditelňuje pomocí vylepšených vizuálních prvků a filtrů. Podobné služby třetích stran přitom podle Evropské komise tak výrazně nezvýrazňuje.
Google nesplnil povinnost
Podle unijního nařízení by vývojáři aplikací, kteří své aplikace distribuují prostřednictvím služby Google Play, měli mít možnost bezplatně informovat zákazníky o alternativních, často levnějších nabídkách a nasměrovat je k nim za účelem nákupu, například na webové stránky nebo do alternativních obchodů s aplikacemi. Komise ale dospěla k závěru, že Google tuto povinnost nesplnil.
Google by nyní měl ukončit porušování předpisů a zavést opatření, která zajistí spravedlivé a nediskriminační zacházení se službami třetích stran ve výsledcích vyhledávání Google. Zároveň by měl umožnit vývojářům, kteří distribuují své aplikace prostřednictvím obchodu Google Play, volně komunikovat s uživateli, propagovat své nabídky a uzavírat s nimi smlouvy nejen v rámci obchodu Google Play, ale i mimo něj.
Právě uložené pokuty podle Evropské komise zohledňují závažnost i délku trvání porušení předpisů. Jde o pokutu 460 milionů eur za jedno porušení a 430 milionů eur za druhé. Google musí rozhodnutí Evropské komise splnit do 60 dnů, jinak mu hrozí periodické peněžité sankce až do výše pěti procent jeho celosvětového obratu.