Brusel zakáže sdílené elektrokoloběžky. Reaguje na nárůst nehod

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  19:32aktualizováno  19:32
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Brusel zakáže od roku 2027 sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. Belgická metropole se tak připojí k dalším městům, jako je Paříž, Madrid či Praha, která ve svých ulicích sdílené elektrokoloběžky zakázala.
Přes aplikaci Bolt si lze zapůjčit i elektrokoloběžky.

Přes aplikaci Bolt si lze zapůjčit i elektrokoloběžky. | foto: bolt.eu

Elektrokoloběžky a elektrokola v Praze
Elektrokoloběžky a elektrokola v Praze
Elektrokoloběžky a sdílená kola pohozená před přechodem na Staroměstském...
Elektrokoloběžky a elektrokola v Praze
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V roce 2025 utrpělo v bruselském regionu při nehodách s elektrickými koloběžkami zranění 666 lidí. Oproti předchozímu roku se toto číslo zvýšilo o více než čtvrtinu. „Při pádu z elektrokoloběžky je větší pravděpodobnost zranění než při pádu z kola,“ uvedla bruselská ministryně dopravy Elke Van den Brandtová.

Chaoticky zaparkované sdílené elektrokoloběžky podle Van den Brandtové „ještě více ztěžují pohyb po chodnících lidem s omezenou pohyblivostí, rodičům s kočárky či seniorům“. Server stanice VRT doplnil, že podle bruselského státního zástupce Juliena Moinila byly v loňském roce sdílené elektrické koloběžky použity ve 25 případech střelby.

V současnosti zajišťují provoz sdílených elektrokoloběžek v Bruselu společnosti Bolt a Dott. Smlouvy s nimi ale na konci tohoto roku vyprší a nové již nebudou uzavřeny, uvedla ve čtvrtek bruselská vláda. Van den Brandtová uvedla, že ve městě nadále zůstanou v provozu sdílená kola.

Prudký nárůst počtu nehod vyvolává podle agentury Belga výzvy k přijetí opatření i v jiných částech země. V minulém měsíci vyzvaly nemocnice v Antverpách k zákazu sdílených koloběžek v době od půlnoci do 08:00 s odůvodněním, že zranění způsobená nehodami na elektrokoloběžkách bývají v noci vážnější. Na federální úrovni chce ministr dopravy Jean-Luc Crucke od září zavést povinné nošení přileb pro uživatele elektrických koloběžek, které mohou překročit rychlost 20 kilometrů za hodinu.

24. března 2025
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