Paříž/Moskva/Praha Movití Rusové se mohou potýkat s nedostatkem „šumivého zlata“, neboť francouzští dodavatelé čelí novému zákonu, který požaduje, aby zahraniční dovozci označovali svůj produkt jako šumivé víno, zatímco tradiční název šampaňské víno nyní připadá pouze lokálním ruským pěstitelům. V reakci na to již například firma Moët oznámila, že na chvíli pozastavila dovoz šampaňského do země.

Francouzská média mluví podle deníku The Daily Telegraph o „bublinkové válce“ či „válce o šampus“. Označení „Champagne“ podléhá ve Francii velmi striktní kontrole. Víno musí pocházet ze stejnojmenného regionu na severovýchodě země, musí být vypěstováno ze správné odrůdy vinné révy a musí zrát minimálně 15 měsíců. Francouzští pěstitelé jsou obecně známí svým až možná přehnaně ochranářským přístupem.



Firma Moët Hennessy, která se zabývá výrobou kvalitních šampaňských vín, sdělila svým partnerům v Rusku, že pozastavuje dodávky do země. Společnost spadající do francouzského koncernu luxusního zboží LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) varovala, že zásoby budou na extrémně nízké úrovni a to v souvislosti s celkovým poklesem dovozu v roce 2021. Nakonec ale dovozce otočil a ve vyjádření pro Bloomberg uvedl, že se nové ruské legislativě podvolí a na zadní stranu svých produktů uvede, že se jedná o šumivé víno. Poté prý obnoví dodávky.

Vadim Drobiz, ředitel Centra pro studium federálních a regionálních trhů s alkoholem, si ale i tak myslí, že by se výpadek mohl týkat přibližně poloviny z celkových 330 milionů litrů klasického a šumivého vína dováženého do Ruska každý rok. Olga Sokolová, vysoce postavená manažerka ve firmě Vinicom, která se v Rusku stará o distribuci zahraničních vín, na sociální síti Facebook sdílela dopis od firmy Moët a označila situaci za absurdní. „Vypadá to falešně, ale je to pravda. Černá je ode dneška bílá a bílá je černá,“ uvedla.

„Chápu tedy správně, že nyní zákon říká, že pravé šampaňské není šampaňské, ale nepravé šampaňské je šampaňské, pokud je z Medveděvova vinařství?“ ptá se žertovně pod příspěvkem jeden z diskutujících.

Sergej Mironov, který vlastní restauraci nabízející francouzské šampaňské, pro The Daily Telegraph v nadsázce sdělil, že podle jeho mínění bude dalším krokem ruské vlády zákaz směřující ke Skotům a jejich tradiční whiskey. Ani prezident Putin, ani ruský parlament přímo nevysvětlili, proč k vynucování přejmenování přistoupili.

Nicméně zákon přichází na scénu poté, co Putin schválil vyhlášku, která označuje „westernizaci“ ruské kultury za jednu z nejzávažnějších hrozeb pro celou federaci. Moskva již dříve v roce 2014 zakázala dovoz některých sýrů, masných výrobků a dalších potravin ze Západu v souvislosti s evropskými a americkými sankcemi uvalenými na zemi kvůli anexi ukrajinského Krymu. Zákaz motivoval místní producenty k vytvoření ruských kopií slavného zboží, například ruského parmezánu.

I loni se potraviny staly bodem napětí mezi Ruskem a dalšími zeměmi. Vláda Vladimira Putina totiž zakázala dovoz rajčat z Ázerbájdžánu kvůli válce, kterou tento stát vedl proti spojenci Moskvy Arménii.