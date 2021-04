Budou mít obchodníci po rozvolnění žně? Češi si za poslední rok rekordně naspořili

PRAHA Až znovu ožijí všechny kvůli pandemii uzavřené obchody, restaurace, hotely, fitness centra a další služby, budou mít Češi co utrácet. Z přepočtených údajů České národní banky totiž vyplývá, že úspory domácností vzrostly během 12 měsíců s pandemií v průměru téměř o 27 tisíc korun na obyvatele. Což je zhruba čtyřikrát vyšší částka, než kolik jsme dokázali ušetřit ročně ve dvaceti předchozích letech.

S přestávkami nebylo rok kde utrácet. Přitom v řadě odvětví, zejména průmyslu, rostly zaměstnancům mzdy. Natěšení lidé budou chtít, a často i potřebovat, ušetřené peníze investovat.

Žně na spadnutí

Rozvolnění vládních zákazů, byť pomalé a postupné, tedy bude znamenat pro restaurace, hotely, prodejce dětského zboží, knihkupce, cestovní kanceláře a další obory malé žně.

Jak velké, ale nikdo netuší. Značnou neznámou podle ekonoml je, jakou část úspor lidé utratí hned – a jakou si nechají do zásoby pro případný návrat horších časů.

Ale i kdyby Češi utratili všechny za rok ušetřené peníze, covidové ztráty podnikatelů a firem to zdaleka nepomůže zacelit.

Aktuální údaje ČNB uvádějí, že na konci února měli občané na bankovních účtech uloženo celkem téměř 2,9 bilionu korun. „Rozdíl mezi únorem 2021 a 2020 vychází 341,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 13,3 procenta, nejvyšší od května 2009,“ uvedla pro LN mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová. Při očištění o hypoteční transakce, které části lidí a firem zvyšují příjmy a druhé části naopak kvůli splátkám úvěru příjmy snižují, vyjde o něco nižší částka.

Skoro 27 tisíc korun na hlavu

Jak ale vyplývá z analýzy hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, Češi během roku pandemie v případě odečtení vlivu hypotečního přelévání peněz mezi domácnostmi navýšili své skutečné úspory průměrně o historicky rekordních 26 867 korun na hlavu. Což je takřka pětinásobek částky 5478 korun, kterou při podobném srovnání byli ročně lidé schopni v průměru ušetřit v průběhu dvaceti let předcházejících pandemii.

„Pokud k tomu ještě zohledníme inflaci, Češi v pandemických dvanácti měsících, tedy od začátku března 2020 do konce února 2021, nashromáždili reálně zhruba 4,2krát větší objem úspor, tedy vkladů očištěných o hypoteční dluh domácností, než průměrně každoročně v předchozích bezmála dvaceti letech. Spořili tedy čtyřikrát rychleji, než jak je v tomto tisíciletí běžné,“ říká ke své analýze Kovanda.

Důvody jsou evidentní: lidé v uzavřených provozovnách, obchodech, kadeřnictví, penzionech či hospodách nemohli – s pár přestávkami – rok utrácet. A mezitím jim naopak rostly příjmy. Pokud odhlédneme od početné skupiny podnikatelů či zaměstnanců, kteří naopak vládní uzávěrou přišli o zdroj obživy.

„Já bych byl ohledně očekávaného masivního utrácení skeptičtější. Určitě si lidé budou chtít dopřát a nakoupit, co dlouhé měsíce nemohli. Ale i když úspory domácností skutečně masivně narostly, nemalá část si vzniklý polštář bude chtít ušetřit a utrácení odloží,“ soudí ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.

„Ze zkušenosti z loňska, kdy se lidé po prvním lockdownu vrhli do utrácení, je evidentní, že po dvou až třech týdnech se nárůsty tržeb o něco zpomalí,“ reaguje Luboš Kastner, spolumajitel společnosti Hospodska, jíž patří osm restaurací v Plzni a Praze. Upozorňuje také na to, že vliv na míru utrácení bude mít i zdražení, které zcela jistě přijde. Nejen v gastronomii budou muset podnikatelé nasadit vyšší ceny. A ze strany státu lze také očekávat zvýšení daní.

Svoji analýzu rekordních úspor domácností má i člen bankovní rady ČNB Aleš Michl. Vychází z toho, že před covidem (v letech 2015 až 2019) lidé spořili v průměru 12 procent ze svého příjmu. Během minulého roku podle dat za první až třetí kvartál 2020 míra úspor vzrostla na 16,7 procenta. Týká se to ale hlavně střední a vyšší třídy.

Lidé nemohli utrácet v obchodech ani ve službách a také si odkládali peníze na horší časy, takže z příjmu odložili větší část do úspor. „Nyní mají o 120 miliard více, než kdyby míra úspor byla v normálu. Plus navíc budou mít letos postupně 80 miliard díky snížení daní (míněna daň z příjmu – pozn. red.). Dohromady 200 miliard navíc k útratám. Až pokročíme v očkování, uvolní se ekonomika, předpokládám, že míra úspor se sníží, vrátí se do normálu a spotřeba domácností se zvýší,“ vyjádřil se radní Michl.

Skutečností je, že úspory nejsou rozloženy rovnoměrně. Více spoří lidé s vyššími příjmy, jejichž finanční situaci od letoška navíc vylepšuje zrušení superhrubé mzdy, tedy snížení daně z příjmu. Ani případné štědré utrácení zákazníků v žádném případě nenahradí (a to ani po započtení vládních kompenzací) ztráty obchodníků a všech poskytovatelů služeb. Například jen v samotné gastronomii se covidové ztráty tržeb odhadují na víc než 100 miliard korun.

Stále chybějí utrácející turisté

„Nepředpokládám, že by se už letos podařilo vykompenzovat veškerý covidový propad dotčeným službám. Už třeba proto, že významná část poklesu tržeb šla na vrub nižším útratám zahraničních turistů v Česku, nebo proto, že část služeb zůstává v lockdownu i v dubnu,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Firmy ve službách budou mít podle něj nepochybně prostor pro zvýšení některých cen, ale na pokrytí předchozích ztrát to ještě stačit nebude.

O štědrém utrácení naspořených peněz ještě v tomto roce bylo původně přesvědčeno ministerstvo financí. V lednové predikci české ekonomiky pro tento rok očekávalo meziroční nárůst spotřeby o 3,3 procenta. Teď v dubnu už ale resort svůj odhad výrazně snížil – na pouhých 0,1 procenta růstu spotřeby. Zvýšení výkonu ekonomiky se podle ministerstva bude ve větší míře opírat o vyšší utrácení domácností až v příštím roce.