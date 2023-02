Bulharsko euro zatím nepřijme. Zemi se nepodařilo splnit některé podmínky

Bulharsko je nejchudší členskou zemí Evropské unie, ale doufá, že přijetí eura mu pomůže přilákat více investic. Země se však potýká s politickými problémy a v dubnu ji čekají už páté parlamentní volby za poslední dva roky.

Ministryně uvedla, že Bulharsko neplní podmínky týkající se inflace a neprovedlo některé právní změny nezbytné pro přijetí eura. „Nesplnili jsme sliby, které jsme učinili při vstupu do (mechanismu směnných kurzů) ERM-2, a nesplňujeme inflační kritérium,“ řekla podle agentury Reuters.

Ministryně také varovala, že nejistota kolem termínu vstupu do eurozóny by mohla negativně ovlivnit hodnocení úvěrové spolehlivosti Bulharska ratingovými agenturami. Dodala nicméně, že Bulharsko by se stále mohlo pokusit o zavedení eura od poloviny příštího roku.

Bulharsko bylo společně s Chorvatskem v roce 2020 přijato do mechanismu směnných kurzů ERM-2, tedy takzvané čekárny na euro. Chorvatsko zavedlo jednotnou evropskou měnu na začátku letošního roku.

Současná česká vláda, stejně jako předchozí kabinety, nemá přijetí eura ve svém programu. Loni v prosinci se shodla, že Česká republika termín pro zavedení jednotné evropské měny zatím nestanoví.