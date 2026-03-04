Velké korporace jako Samsung Electronics, SK Hynix nebo Hyundai Motor prudce oslabily a výprodej vyvolal dvacetiminutové přerušení obchodování. Z více než 800 akcií v indexu jich pouze deset zakončilo den v kladných číslech, píše agentura Bloomberg.
Tento vývoj analytiky i obchodníky zaskočil. Optimismus kolem umělé inteligence a poptávka po paměťových čipech byly natolik silné, že drobní investoři nakupovali i na úvěr a analytici dál zvyšovali doporučení na nákup korejských akcií.
Pak ale přišla válka s Íránem. Zatímco akcie po celém světě oslabovaly kvůli obavám, že vyšší ceny ropy znovu roztočí inflaci, ztráty v Koreji prohloubilo rekordní zadlužení investorů prostřednictvím půjček na nákup akcií, které se nahromadilo ještě před konfliktem. Pákové sázky, jež dříve znásobovaly zisky, nyní urychlují propady, protože vysoké zadlužení vede při prudkém poklesu cen k nuceným výprodejům.
„Pohyby jsou příliš extrémní, takže předpovídat vývoj je téměř nemožné – analýza v tuto chvíli příliš nepomáhá,“ uvedl pro Bloomberg An Hyungjin, generální ředitel společnosti Billionfold Asset Management se sídlem v Soulu. „Zdá se, že i drobní investoři váhají, poptávka slábne.“
Euforie a pak úzkost
Výprodej je výraznou připomínkou toho, jak rychle se může tržní euforie změnit v úzkost. Neutuchající poptávka po paměťových čipech a optimismus ohledně firemních reforem letos pomohly jen za první dva měsíce letošního roku k růstu indexu Kospi skoro o padesát procent.
„Hodně se nakupovalo na úvěr, zejména u těchto těžkých vah trhu, přičemž investoři skládali jen třicet až čtyřicet procent jako zálohu,“ uvedl Kim Dojoon, generální ředitel a investiční ředitel společnosti Zian Investment Management v Soulu. Tyto pozice nyní čelí nuceným likvidacím. „A pokud by ve čtvrtek přišel další pokles, nikdo už nebude chtít ,chytat padající nůž‘“, dodal.
Pozornost se nyní obrací k možným krokům hospodářské politiky, které by mohly pád zastavit. Administrativa prezidenta Lee Jae Myunga aktivně podporovala investice do akcií a silný akciový trh vnímala jako jednu z cest, jak zmírnit ekonomické potíže od slabé spotřeby až po realitní bublinu. Ještě minulý týden prezidentská kancelář uvedla, že sám Lee nabízí svůj byt k prodeji – jako krok v souladu s výzvami vrcholných představitelů k přesunu kapitálu z nemovitostí do akcií.
Vláda podle předsedy Komise pro finanční služby Lee Eog-weona trhy pečlivě sleduje a v případě nadměrné volatility je připravena aktivně využít program stabilizace trhu. I přes propad však zatím zůstává index Kospi nad hranicí 5 000 bodů, která byla součástí volebního sloganu prezidenta Leeho.