Ministr chce zbavit nájemní bydlení nálepky druhořadosti. Představil dotační program

„V dalších evropských zemích je tento pohled jiný. Můžeme se podívat na velmi opačný případ do Rakouska. Vídeň je globálně nejlépe hodnocené město pro život a drtivou většinu vídeňských bytů tvoří nájemní byty,“ uvedl Kulhánek.

Zároveň ale připustil, že současná realita trhu s dostupným bydlením dobrá není. To vyplývá i z nových dat, která úřad označuje jako kompozitní index nedostupnosti bydlení. Podle něj se dostupnost bytů pro průměrně vydělávající Čechy zvyšovala do roku 2015, později se ale trend obrátil a mezi lety 2019 a 2022 ceny bydlení vůči příjmům razantně povyskočily, dokonce jedním z nejrychlejších temp ze zemí OECD.

Spolu s tím rostlo i běžně nabízené nájemné. Za posledních deset let nabídkové nájemné na realitních portálech stouplo o 94 procent, uvedl Vojtěch Kuna z oddělení analýz a strategie bytové politiky na MMR.

Rodiny žijící ve vlastním dávají na bydlení celkem devatenáct procent svých příjmů, kdežto domácnosti bydlící v nájmu 37 procent. Jde ale o průměr. Podíly nákladů na bydlení jsou vyšší ve velkých městech, zejména v Praze, nebo v lokalitách s turistickým potenciálem jako je třeba Tanvald či Vrchlabí.

Na opačném konci jsou pak lokality, které se vylidňují, jako je například Litvínov, Sokolov, nebo Kraslice. Cenové nůžky mezi vlastním a nájemním bydlením se navíc stále rozevírají.

„Rádi bychom tento trend obrátili, tak aby se nůžky nerozevíraly dál, ale aby se začaly svírat,“ uvedl Kulhánek. Jedním z nejznámějších nástrojů, kterým tomu chce MMR pomoci, je dotační program na podporu obcí nebo třeba i církví, aby si mohly nájemní bydlení pořídit. Nájemné v takovýchto například obecních bytech by pak nemuselo kopírovat trh, ale mohlo by být nastaveno níže a přilákat například do lokality zaměstnance v nedostatkových profesích.

V tomto programu je připraveno sedm miliard korun a v současnosti ministerstvo eviduje žádosti za zhruba 2,5 miliardy korun. Podle Kulhánka jde ale jen o začátek a do roku 2033 by se měl program rozšířit. Sedmimiliardová částka je totiž jen zlomek toho, kolik lidé za pořízení bydlení v Česku vydávají. Například jen hodnota letos sjednaných hypotéčních úvěrů dosáhla 287 miliard korun.