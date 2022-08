Cenu stavby v současnosti nikdo neodhadne. Nevyzpytatelné náklady brzdí prodej bytů

Ceny stavebních materiálů se letos mění i o sto procent během jediného měsíce. Čeho je chvíli dost, toho je zase rázem nedostatek. Pro české developery je tak stále těžší určit optimální cenu bytů. Zkrátka netuší, za kolik je sami dokážou postavit.

„Stabilita, která tu byla a vy jste mohli kalkulovat náklady i na roky dopředu, je pryč a dnes nevíte, co budete platit příští měsíc,“ říká zakladatel developerské společnosti Trigema Marcel Soural. „Jestli nám vypnou plyn, to bude takový masakr, že nikdo neumí odhadnout, kolik co bude stát,“ dodává.

Není materiál ani pracovníci

Například železo stálo v červenci 40 korun za kilogram, nyní stojí 23 a dříve byla běžná cena kolem 19 korun. A podobně dramaticky se vyvíjejí i ceny dřeva nebo tepelných izolací.