Drahé Česko. Vlastní bydlení je i v Varšavě dostupnější než v Praze

Lidovky.cz procházely ceny realit k prodeji i pronájmu v Česku a okolních zemích a výsledek je jednoznačný. Bydlení v Česku patří k tomu nejméně dostupnému v Evropě a neděje se nic, co by to mohlo v dohledné době změnit.

Politici se snaží zvýšit nabídku usnadněním výstavby. Ani po dekádách, kdy se nechávají slyšet, že se problematice věnují, výsledky vidět nejsou.

Různá čísla, závěr stejný

K číslům, včetně těch uvedených v grafice, je třeba říci, že nic není přesné. Ke každé zemi i ke každému městu lze najít řadu i výrazně odlišných údajů o tom, kolik vlastně byty stojí, případně na kolik vyjde nájem. To je typické i pro Česko, kdy se údaje různých realitních kanceláří či poradenských firem liší podle metodiky. A rozdíly jsou i v tom, jaká data lze najít k průměrným výdělkům v jednotlivých městech.