Lehkost proti drahotě. Všude na světě hledají lidí možnost, jak bydlet ve svém

Má nabídnout alternativu k bydlení v městském mikrobytě, ke kterému je potřeba se nadlouho zadlužit. Spousta lidí nechce bydlet v králíkárnách v ruchu velkoměsta a touží po klidu vesnice.

Projekt proti drahému bydlení však nabízí jen dílčí řešení. Sází na maximální jednoduchost a snaží se co nejlépe využít poměrně malou plochu. Jde v podstatě o dobře uspořádanou garsoniéru. Domek nemá kromě koupelny žádnou stavebně oddělenou místnost. Ke spaní slouží dva útulné kouty.

Otázkou tak zůstává, jak daleko od města musí pozemek být, aby jej šlo pořídit za rozumné peníze. Konkrétní dům se nachází asi 20 kilometrů od univerzitního města Salamanka. Do Madridu je to hodinu a půl jízdy autem. Pozemek leží tisíc metrů nad mořem v oblasti, ze které se řada lidí odstěhovala do měst. Obce se tak nové obyvatele snaží přilákat. Dům ale může sloužit i jako útočiště na víkendy.

Za projektem stojí architekt Álvaro Sánchez de Miguel, rodák ze Salamanky, který se dlouhodobě věnuje sociálnímu rozměru bydlení. Jeho cílem bylo vytvořit efektivní dům, který ale bude moderní. Hledala se také optimální kombinace kvalitních materiálů a nízkého rozpočtu. Přednost se dávala lokálním materiálům ve snaze pomoci tamní ekonomice.