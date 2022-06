Což v podstatě znamená, že za nedlouhých 13 let by z linek automobilek přestaly sjíždět osobáky a dodávky na naftu či benzin a každé nové koupené auto by bylo poháněno elektřinou z baterií nebo z vodíkového článku.

Není to konečný verdikt, o parametrech návrhu budou ještě jednat politici i zástupci členských států EU. Ale unijní poslanci dali teď jasně najevo, jakým směrem se tato zelená legislativa má ubírat.