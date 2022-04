Nové auto? Nemáme. Jak dlouho si počkáte na škodovku, Kiu, Toyotu nebo Ford a kolik si připlatíte?

Dodací lhůty podle oslovených automobilek neustále prodlužuje nedostatek čipů i dalších dílů. „V tuto chvíli je situace stále velmi proměnlivá, aktuálně navíc zkomplikovaná děním na Ukrajině. Výhledově jsme očekávali zlepšení dodávek v druhé polovině roku, nyní se přikláníme spíše ke čtvrtému kvartálu,“ popisuje mluvčí Fordu Petr Burián.

S tímto tvrzením souhlasí také další automobilky. Zpravidla čekají, že se situace do konce roku nezlepší. Například Volkswagen a Peugeot sice začaly z výrobních závodů dostávat více vozů, dodávají ale, že se nelze spolehnout na to, že to vydrží. „Nedá se z toho usuzovat trvalé zlepšení,“ říká mluvčí Peugeotu Radka Matthey.

„Ve Volkswagenu pracuje speciální tým, který 24 hodin, sedm dní v týdnu hledá možnosti zajištění dílů od dodavatelů,“ přibližuje mluvčí Volkswagenu David Valenta.