Dovoz a prodej ojetin se loni propadl. Tachometry se stáčejí pořád

Někteří prodejci zaznamenali na podzim, kdy byla situace nejtíživější, pokles zájmu o ojetá auta o více než 30 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním ojetých aut na českém trhu.

S nižším zájmem o ojetá auta se také utlumil jejich dovoz. Mírný pokles začal v květnu, od července se zájem meziročně snižoval každý měsíc výrazněji a vyjma srpna se dováželo nejméně aut od roku 2014. Celkově se v loňském roce dovezlo do České republiky 161 186 ojetých osobních vozidel, což představuje meziroční propad o 13,2 procenta. Zvýšilo se také jejich stáří o 0,4 roku na 10,8 roku.

Cena za ojeté auto se meziročně navýšila, ale v důsledku nižšího zájmu v druhé polovině roku nerostla tolik, jako inflace. Průměrná cena prodávaných osobních ojetých aut loni meziročně vzrostla o 11,2 procenta z 259 000 Kč na 288 000 Kč. Růst cen začal zpomalovat od poloviny roku, kdy některé modely začaly i mírně zlevňovat.

Průměrný počet najetých kilometrů se snížil nejvíce za poslední roky, a to o 8000 km na 148 000 km. Vzhledem k prakticky neměnnému stáří prodávaných aut není podle ředitele Cebie Martina Pajera k takovému snížení jednoznačný důvod. „Lze za tím do určité míry spatřovat vyšší podíl stáčení tachometrů, a to jak z pohledu četnosti, tak z pohledu počtu stočených kilometrů,“ podotkl.

Podle aktuálních odhadů se míra stáčení zvýšila o necelé dva procentní body na 35 procent, výše průměrného stočení dosáhla 95 000 km. Častějšímu stáčení tachometrů nahrávají nereálné požadavky ze strany kupujících na kilometrový nájezd a cenu vozu. Průměrné stočení navyšuje u průměrného auta cenu o 20 procent, stejnou částku si pak v následujících letech vyžádají neočekávané opravy a údržba spojené právě s vyšším kilometrovým nájezdem.

Podíl ojetých vozů, které se prodávaly s uvedeným českým původem, klesl meziročně ze 47,4 procenta na 45,1 procenta. Výrazně se také snížil podíl aut prodávaných s německým původem. Zatímco předloni jich bylo 26,2 procenta, loni činil jejich podíl 20,5 procenta. Klesl také podíl aut s italským, rakouským či belgickým původem, naopak vzrostl podíl aut ze Slovenska.

Z hlediska barvy se na trhu nejčastěji vyskytovaly vozy šedé, jejich podíl činil 20,7 procenta. V loňském roce se poprvé zmenšil podíl aut s naftovým motorem pod 50 procent trhu. Jejich podíl se meziročně snížil o tři procentní body na 49,2 procenta. O tři body narostl podíl benzínových vozů. Z pohledu modelů trhu vévodila opět Škoda Octavia, která si sice mírně pohoršila z 10,9 procenta na 9,3 procenta, přesto ale s odstupem obhájila svou první pozici. Podíl deseti nejprodávanějších modelů se loni meziročně snížil z 34,9 procenta na 32,3 procenta, a trh se tak mírně diverzifikoval.