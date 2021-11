Čeká nás rok ve znamení boje s inflací, říká obchodní ředitel XTB

ADVERTORIAL

Nejistá finanční situace, kdy inflace pomalu, ale jistě ukusuje velké částky z naspořených peněz, se projevuje také na akciových trzích. Pro lidi jsou investice v této oblasti, ačkoli mohou být i značně spekulativní, cestou, jak své úspory zhodnotit nebo alespoň zachovat.



Zájem o akcie, komodity a další možnosti investování potvrzuje i jeden z českých předních brokerů X-Trade Brokers (XTB). Ve srovnání s čísly z loňského třetího čtvrtletí totiž společnost zaznamenala výrazný nárůst tržeb, a to o 36,5 %, v řeči peněz z 31,4 milionu eur na 42,9 milionu eur. Zvýšil se i konsolidovaný čistý zisk dosažený v tomto období, a to na 22,2 milionu eur, což je nárůst o 43,9 % ve srovnání se třetím čtvrtletím předchozího roku, kdy zisk dosáhl 15,4 milionu eur.

Společnost slaví i v Česku, kde přibývá tuzemských investorů. „Úspěch XTB v České republice i globálním měřítku se skládá ze tří prvků. Největší bezplatné vzdělávací základny pro investory na trhu, naší vlastní oceňované desktopové i mobilní platformy xStation, které jsou navíc podpořeny vynikajícím zákaznickým servisem a neustále rozvíjenou investiční nabídkou. Výsledky, kterých jsme dosáhli ve třetím čtvrtletí, výrazně podpořila i realizace nové marketingové kampaně s Josém Mourinhem, která propaguje investování bez poplatků a vzdělávací aktivity,“ uvádí Vladimír Holovka, obchodní ředitel společnosti XTB.

Letošní rok je pro XTB velmi úspěšný. Tržby narostly o třetinu, a především jste zaznamenali rekordní počet nových investorů. V září jste oznámili 146 427 nových klientů. Ve stejném období loňského roku to bylo „pouhých“ 73 612 nových klientů. Čím si takový nárůst vysvětlujete?

Vidím zde dva zásadní faktory. Zaprvé je to fakt, že světové finanční trhy rostou. Toho chce využít čím dál více zájemců - a o to více, když aktuálně čelíme poměrně vyšší inflaci. Toto je obecný jev. Jsme přesvědčeni, že tím druhým důvodem je i to, že svým klientům poskytujeme kvalitní služby. Například nulové poplatky u akciového investování se v dnešní době logicky setkávají s velkým zájmem.

Lidem se během pandemie navýšily úspory. S ohledem na „strašáka“, kterým nyní je již zmíněná a především dramaticky rostoucí inflace, se snaží peníze zhodnotit nebo alespoň jejich hodnotu zachovat. Je právě v akciích, komoditách, kryptoměnách a dalších možnostech investování ta správná cesta?

Vždy je zapotřebí si uvědomit, na jak dlouho mohu své prostředky postrádat a jak velké riziko jsem ochoten podstoupit. Pokud si nemohu dovolit průběžně ztratit z tohoto kapitálu nic, jsou vhodnější cesty jako dluhopisy nebo nějaké termínované vklady, které alespoň trochu snižují negativní dopad inflace. V případě, že jsem ochoten nějakou průběžnou ztrátu snést a mám delší investiční horizont, jeví se akciové či komoditní investice i investice do předních kryptoměn jako historicky výnosné.

Vladimír Holovka vedoucí obchodního oddělení XTB Online Trading

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. V roce 2010 nastoupil do XTB jako Junior Account Manager a od roku 2013 vede obchodní oddělení pro český, slovenský a maďarský tým. Od roku 2005 reálně obchoduje především měnové páry a akciové indexy. Pro dlouhodobě úspěšné obchodování se zaměřuje hlavně na důslednou kontrolu rizika, správný money management a disciplínu.

Spousta lidí má právě z průběžné ztráty obavy a neodvažuje se do investic, které jsou spekulativní, pustit. Proč by se obávat neměli?

Já myslím, že mít nějaké obavy z investic je přirozené a bylo by nezdravé, kdyby se lidé o své peníze neobávali. Vždy je však spojeno riziko a výnos. Neexistují výnosné investice bez rizika, a to si možná řada nezkušených investorů neuvědomuje. Například u akcií je prostě možné, že se cena akcie propadne o 30 procent. V ten moment si každý musí promyslet, co to pro něj bude znamenat. Určitým východiskem může být diverzifikace, kdy jsou tou nejsnazší cestou investice pomocí indexových ETF fondů. Ty zpravidla zahrnují nějaký balík více akcií, a tím do určité míry riziko poklesu jednotlivých titulů eliminují.

V sobotu 20. listopadu pořádá XTB Online investiční konferenci, která je určena začínajícím investorům i těm, kdo chtějí mít přehled. Mohla by účast na konferenci lidem, kteří váhají, jak s úsporami naložit, pomoci?

Věříme, že ano. Hlavním tématem letošní online konference je totiž otázka, kde hledat výnos v situaci, kdy téměř všechna investiční aktiva jsou na svých cenových maximech.

Jaká další stěžejní témata se na konferenci budou řešit?

Především inflace a analýza měnové politiky, která je pro investory opravdu zásadní. Jelikož v posledních měsících čelily čínské akcie významným cenovým propadům, mohou se pro někoho zdát některé tituly levné. Proto budou dvě přednášky a samostatný diskusní panel věnovány čínským akciím a otázce, zda právě ony mohou v dnešní době přinést onen zajímavý výnos.

V oblasti edukace v investování to není jediná aktivita XTB. Pořádáte kurzy v rámci XTB Akademie nejen pro ostřílené profesionály, ale i úplné začátečníky. Co takový kurz člověka naučí?

Dlouhodobě se snažíme řekněme nějakou stravitelnou formou seznamovat širokou veřejnost s tím, jak vlastně finanční trhy fungují a co všechno investování obnáší. XTB Akademie obsahuje řadu článků, ale i desítky tematických videí od domácích i zahraničních profesionálů. Zájemce si jen vybere, v jaké oblasti se chce vzdělávat, jestli je to investování do akcií, komodit nebo třeba kryptoměn.

Investování letos zažívá boom

Je o takové kurzy v současné době zájem?

Ačkoliv se dostupnost informací v této oblasti za poslední roky významně zlepšila, je o naše kurzy stále enormní zájem. Je to myslím tím, že většinu materiálů vytváříme formou videa, které si pak zájemce může přehrát, kdykoli má čas a chuť, a v neposlední řadě i tím, že všechny vzdělávací akce a materiály, které XTB publikuje, jsou zcela zdarma.

Jak jste zmínil, XTB ve spolupráci s experty vytváří na dané téma rovněž řadu vzdělávacích programů ve formě e-booků nebo například videokurzů, kde mohou lidé získat informace o tom, jak si vytvořit akciové portfolio nebo jak obchodovat s komoditami. Každý den také na webu XTB publikujete tržní analýzy a vydáváte reporty… S jakou motivací XTB tento obsah vytváří?

Jelikož v České republice působíme již téměř 15 let, víme, že úspěšný investor musí dělat informovaná rozhodnutí. Tedy musí mít know-how a vědět, jak na to, musí mít ovšem také přehled o tom, co se aktuálně na trhu děje. Podle toho si pak musí situaci a případný investiční krok vyhodnotit. V tomto chceme všem investorům pomáhat. Odměnou pro nás je, že si řada z nich vybere právě XTB za svého partnera, přes kterého své investice spravuje.

XTB jde rovněž s dobou a je aktivní na YouTube. Máte ambice oslovit i skutečně mladé investory?

Dovolím si tvrdit, že už se nám to v posledních letech poměrně daří. Na našich statistikách vidíme opravdu velký zájem mladších ročníků o investování. Osobně si to vysvětluji tím, že si moc dobře uvědomují, že spoléhat se na důchodovou reformu není zrovna nejrozumnější. Zároveň rostoucí ceny a zhoršující se dostupnost nemovitostí vede nejen mladé k tomu, že se prostě nemohou spoléhat jen na příjem ze svého hlavního zaměstnání. Investování je tak poměrně dostupný zdroj dalších příjmů.

Jaké jsou investiční výhledy pro příští rok. Co myslíte, že nám rok 2022 přinese?

Příští rok bude určitě i nadále ve znamení boje s inflací. Otázkou bude, jak se zachovají světové centrální banky, zda také jako ČNB přistoupí ke zpřísňování měnové politiky, což by mohlo přibrzdit investiční aktivitu. Zároveň lze předpokládat, že se již konečně začnou normalizovat vztahy v rámci dodavatelských řetězců, které byly po uvolnění proticovidových opatření extrémně vytížené a je to jeden z faktorů stávající inflace. To by mohlo všeobecně pomáhat světové i domácí ekonomice. Toto jsou tedy dva protichůdné faktory a uvidíme, který převládne. Na druhou stranu, pokud někdo chce začít pravidelně investovat na dlouhý horizont, tak na to je vždy vhodná doba a není třeba čekat.