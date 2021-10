‚Celý se to hodně moc nepovedlo.‘ Liška se omluvil za účinkování v reklamách Bohemia Energy

„Už to je přes týden, co mi došel mail z Bohemia Energy, že končí s podnikáním. Vůbec jsem tomu nerozuměl, až po nějaké chvíli jsem pochopil, že je to opravdu realita,“ začal svůj dlouhý příspěvek na sociálních sítích Pavel Liška.



Spolu s kolegou Markem Danielem byl herec několik let tváří mnoha reklamních kampaní společnosti, která oznámila krach a konec podnikání.

„Začala mediální smršť. Od napadání firmy a přirovnávání je ke šmejdům, až po faktická odborná stanoviska, co že se to vlastně stalo. A protože jsem měl pocit, že se mě to týká víc, než kdybych byl jen ten zákazník, měl jsem potřebu na to hned nějak zareagovat. Jenže já byl úplně dezorientovanej. Snažil jsem se co nejrychleji zjistit, co se vlastně stalo a kde je pravda. Nechtěl jsem nikoho unáhleně obviňovat, nikomu křivdit, nikoho se zastávat, včetně sebe,“ popisuje Liška, který se o konci firmy dozvěděl až z médií.

Sám patří k zákazníkům, kteří společnosti důvěřovali a využívali jejích služeb. „Dneska už víme, že se to celý hodně moc nepovedlo. Ovlivní to spoustě lidem život. Mně ale ještě s tím cejchem navíc, že jsem účinkoval v oněch spotech. Přestože stojím mimo Bohemia Energy, vím, že pro spoustu lidí s nimi jednoduše zůstávám spojený a souvisím s jejich prů*erem. A tak to zklamání, zlobu, naštvanost a nemilost cítí lidé teď i vůči nám s Markem. S tím už nic nenaděláme. Je mi to moc líto a všem, kdo cítí takové příkoří, se tímto omlouvám,“ napsal herec.

Dodal také, že s reklamou se vždy snažil zacházet opatrně a střídmě. Důležité byly pro něj prý vždy v tomto ohledu tři věci. Pro koho reklamu dělá, scénář spotu a výše honoráře.

„Reklama dává herci obrovskou svobodu, jelikož má za ni mnohem vyšší výdělek za krátkou dobu, než kdyby se například upsal blbýmu seriálu, na kterém by strávil měsíce života a ještě by z takové práce neměl radost. Díky reklamě si herec může mnohem víc dovolit odmítat podobné podprůměrné hloupé nabídky na práci,“ napsal Liška.