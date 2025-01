Snížit emise pomůže nový beton. Pro životní prostředí je to významná pomoc

Bez betonu se neobejdeme. Je to jeden z nejvíce používaných stavebních materiálů. Dost možná je z betonu váš dům, váš plot, vaše škola, vaše kanceláře a tak dále. Beton je zkrátka základní stavební materiál. Vyrábí se z cementu, jehož výroba je energeticky náročná.

Globálně se výroba cementu podílí na celosvětové produkci oxidu uhličitého zhruba osmi procenty. Zatímco v řadě oborů lze s menší či větší námahou dosáhnout úspor produkce CO2, což je například případ přechodu automobilů od spalovacích motorů k těm elektrickým, u cementu je to složitější.

Dva směry úspor

Přesto existují možnosti, jak uhlíkovou stopu snížit i při produkci cementu a dalších typů stavebních materiálů. Společnost Cemex tento program nazvala Vertua, a jelikož Cemex působí globálně, má tento program i globální dopad na snižování uhlíkové stopy.

„Úspory je potřeba rozdělit podle původu emisí CO2. První je energetická část, tedy energie potřebné pro výrobu cementu, a druhou částí je řešení, které omezí vznik oxidu uhličitého při přirozené chemické reakci,“ vysvětluje princip Vesselin Barliev ze společnosti Cemex Česká republika.

Harmonogram výrobního procesu

Výroba cementu vyžaduje dostatek tepla pro pece, kde se cement vyrábí. Takže je to energeticky náročný proces. „V Cemex využíváme alternativní paliva, tedy paliva vyráběná z jinak nevyužitelného odpadu, což je první krok k úsporám. Ten druhý je, že vzniklý odlučovaný popílek používáme po úpravách do stavebních hmot jako stabilizátor. Takže je to vlastně příklad cirkulární ekonomiky, kdy odpad využíváme jak k výrobě tepla, tak následně jako produkt,“ poukazuje Vesselin Barliev. Alternativní paliva se totiž dají vyrobit z odpadu, který by jinak skončil na skládkách. Musí však být tříděný, protože nesmí obsahovat například chlór, který by měl negativní vliv na kvalitu produktu.

Jeden univerzální beton není řešení

Společnosti Cemex se pak v rámci projektu Vertua podařilo vyřešit i problém s přirozeně vznikajícím oxidem uhličitým v rámci chemického procesu při výrobě cementu. V současnosti nejčastěji používaný takzvaný portlandský cement obsahuje velké množství slínku, u jehož výroby právě vzniká podstatná část CO2. Portlandský cement má nesporné výhody, rychle dosahuje bodu tuhnutí a pevnosti. „Na jeden univerzální beton se nemůžeme spoléhat, portfolio diverzifikujeme, protože na každou stavbu se hodí jiný produkt,“ uvádí Vesselin Barliev. Beton s vysokým podílem portlandského cementu však nelze nahradit. „Pro určité typy staveb, jako jsou třeba mostní konstrukce, tunely nebo speciální stavby, jiný beton použít nelze. Ale třeba pro stavbu rodinného domu je zbytečný a stejných výsledků lze dosáhnout i s jinými produkty,“ říká Barliev.

Cemex vyrábí beton s nulovými emisemi

Příkladem takových produktů je řada udržitelných betonů Vertua, které mají nižší podíl portlandského cementu. Ten nahrazují jiné suroviny zahrnující složky nejvyšší kvality pro snížení uhlíkové stopy výsledného produktu. Každý produkt řady Vertua obsahuje štítek, který udává jeho konkrétní charakteristiky z hlediska dopadu na životní prostředí i jeho přínosy. Zároveň jsou produkty řady Vertua z technického pohledu plně srovnatelné s klasickými produkty v rámci dané kategorie.

Úspora až 50 procent CO2

Betony Vertua společnost Cemex nabízí ve dvou variantách: Vertua Basic a Vertua Plus. V prvním případě je snížena uhlíková stopa až o 30 procent, v druhém dokonce o 50 procent. Oba mají velikost zrna 0 až 32 mm, pomalý vývoj pevnosti a dobu zrání 28 dní. Hodí se pro vnější konstrukce, základové prvky, stěny, sloupy i stropy. Dodávané jsou v třídách pevnosti tlaku C20/25 až C35/45.

„Pro zákazníky budou zelené produkty Vertua výhodné i cenově. Betony obsahující vysoký podíl portlandského cementu jsou znevýhodněné emisními příplatky v rámci systému emisních povolenek, takže zelené produkty budou nejen ekologickou, ale i ekonomickou volbou,“ říká Vesselin Barliev. „Ekologické betony Vertua mají výhody i v tom, že pomalejší zrání zamezí vzniku prasklin, ale zároveň je nutné počítat s tím, že výstavba bude pomalejší,“ uzavírá Barliev.

Kolik mě beton bude stát? Chytrým pomocníkem pro zákazníka je kalkulátor ceny a množství betonu, který najdete zde. Díky kalkulátoru zákazník získá nezávaznou cenovou nabídku na dodávku betonu na stavbu. Stačí zadat specifikaci a množství betonu, které požadujete. Obchodní zástupci společnosti Cemex připraví cenovou nabídku do 24 hodin (po–pá).