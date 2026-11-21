Podle specializovaného serveru CoinDesk se cena bitcoinu kolem 7:00 SEČ pohybovala v blízkosti 55 800 USD. Za posledních 24 hodin tak vykazovala pokles o zhruba deset procent.
Bitcoin nyní ztrácí více než polovinu hodnoty oproti svému maximu z loňského podzimu, kdy se jeho cena vyšplhala nad 120 000 dolarů.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.