Máte už zaplacenou dovolenou? Pozor na nemilé překvapení, cestovní kanceláře mohou zdražit již zakoupený zájezd

ČEŠTÍ TURISTÉ A LETNÍ DOVOLENÉ ■ Letní zájezd s cestovní kanceláří mají už nyní zakoupený desítky tisíc českých turistů. V průměru

Češi za letní dovolenou utrácejí 15 500 korun na osobu. ■ Naopak na poslední chvíli,

formou tzv. last minute nabídek, hodlá letní dovolenou podle průzkumu ERV Evropské

pojišťovny řešit 40 procent

Čechů, předloni to bylo 32 procent. ■ Nejvíce Čechů se v létě chystá do Řecka (21 %), Turecka (16 %), Egypta (14 %), mezi žádanými destinacemi tradičně nechybí Bulharsko, Chorvatsko a Tunisko. Největší zájem je o letecký osmidenní pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive. ■ Letní pobyt letos vůbec neplánuje 14 procent Čechů. Zdroj: Invia, ERV