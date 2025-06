Írán dlouhodobě těží 3,3 milionů barelů ropy za den. Tím uspokojuje asi tři procenta globální poptávky. Nejde sice o největšího producenta ropy na světě, pokud by však měl problémy s výrobními i exportními kapacitami, zvyšovaly by se ceny ropy na trzích ještě výrazněji. A tím by významněji zdražila i paliva, uvedli pro iDNES.cz analytici.

„Pohonné hmoty zdraží. Očekávám, že už koncem příštího týdne budou ceny paliv na čerpacích stanicích proti nynějšku o 30 až 50 haléřů vyšší,“ uvedl pro iDNES.cz analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Ropa zdražuje už od počátku června. Ještě na počátku června činila cena jednoho barelu ropy Brent 64 amerických dolarů za barel a nyní je o 10 dolarů vyšší. „To se ve velkoobchodních i maloobchodních cenách paliv musí projevit,“ doplňuje Tomčiak.

Ještě během pátečního rána vyskočila cena jednoho barelu ropy Brent dokonce až na 78 amerických dolarů. Během následujících hodin však cena o několik dolarů klesla. Další vývoj se podle analytiků obtížně predikuje, neboť cena ropy je kvůli trvajícímu konfliktu velmi volatilní. Ještě ve čtvrtek se jeden barel ropy obchodoval pod 69 dolary.

Záleží na dalším vývoji

Jestliže by konflikt eskaloval, mohly by ceny ropy a následně i paliv zdražovat ještě výrazněji. „Pokud nedojde k brzké deeskalaci konfliktu, lze očekávat pokračování slabší koruny. Ta zdraží importy, což se může projevit v inflačním tlaku a zvýšené míře rizik,“ říká Pavel Peterka, hlavní ekonom společnosti XTB. Dodává, že v závislosti na dalším vývoji konfliktu a jeho případné eskalaci může dražší ropa ruku v ruce se slabší korunou vést ke zdražení pohonných hmot na tuzemských čerpacích stanicích až o 3 koruny.

Litr benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 33,61 Kč, před týdnem byl o tři haléře dražší. O pět haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,03 Kč.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 33,08 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 31,30 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí dlouhodobě pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,75 Kč. Nafta se tam tankuje za 33,72 Kč za litr.