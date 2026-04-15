Maximální ceny paliv klesnou na zatím nejnižší hodnotu. Opozice systém kritizuje

  15:31aktualizováno  15:31
Nejvyšší povolená cena nafty se proti středě ve čtvrtek sníží o 1,50 Kč, tedy na 43,50 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,59 koruny za litr. To je o 51 haléřů levněji než předchozí den. Vyplývá to z cenového věstníku, který na svém webu odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Je to zatím nejnižší hodnota od začátku fungování cenového stropu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Úřad denně stanovuje ceny od minulého týdne a měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.

Ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále z denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle které by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny.

Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou. Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu.

Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala na 12,84 koruny za litr.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

